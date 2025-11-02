Рейтинг@Mail.ru
Россия прекратила энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса
17:42 02.11.2025 (обновлено: 20:55 02.11.2025)
Россия прекратила энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса
Россия прекратила энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса
Россия прекратила энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса

Мишустин распорядился прекратить соглашение с Финляндией по реке Вуокса

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса.
"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России и Минэнерго России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Финляндской Республики об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией "Иматра" отрезка реки Вуокса", — говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.
Документ был подписан в Хельсинки 12 июля 1972 года.

Кроме того, глава правительства поручил МИД сообщить финляндской стороне, что из-за одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию с 4 апреля 2022 года Москва больше не должна поставлять компенсационную энергию по договору.
Отношения между странами ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В Москве называли это бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у границ Финляндии появятся российские войска и системы поражения.
Кроме того, власти Финляндии закрыли границу из-за якобы отправки Россией просителей о предоставлении убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Как отмечал посол Павел Кузнецов, отношения между Россией и Финляндией полностью разрушены. По его словам, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Дипломат подчеркнул, что такого железного занавеса между странами не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
