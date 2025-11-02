Сербия не будет отнимать собственность России, заявил Вулин

БЕЛГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Сербия, в отличие от Запада, не будет отнимать собственность России, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", председатель наблюдательного совета "Србиягаз" и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.