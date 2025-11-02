Рейтинг@Mail.ru
Сербия не будет отнимать собственность России, заявил Вулин - РИА Новости, 02.11.2025
06:04 02.11.2025
Сербия не будет отнимать собственность России, заявил Вулин
Сербия не будет отнимать собственность России, заявил Вулин - РИА Новости, 02.11.2025
Сербия не будет отнимать собственность России, заявил Вулин
Сербия, в отличие от Запада, не будет отнимать собственность России, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", председатель... РИА Новости, 02.11.2025
в мире, сербия, россия, александр вулин, российское историческое общество
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Александр Вулин
Александр Вулин
Александр Вулин. Архивное фото
В миреСербияРоссияАлександр ВулинРоссийское историческое общество
 
 
