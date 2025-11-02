Вучич снова заявил о победе над "цветной революцией" в Сербии

"Мое извинение было искренним и не из нужды кому-то угодить, или потому что кто-то подумал, что я испуган. Мое извинение появилось как результат моей потребности влиять на изменение атмосферы в обществе, попытаться сказать, что я точно не счастлив из-за каждого произнесенного слова. Потому что я должен был еще сильнее воздерживаться от любой реакции, должен был попытаться встать на их место, даже когда не понимаю, что они говорят и что делают, попытаться понять, каковы их намерения, чего хотят, что на них давит, что можем вместе изменить", - указал президент Сербии и снова призвал оппонентов к диалогу.