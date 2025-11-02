Рейтинг@Mail.ru
Вучич снова заявил о победе над "цветной революцией" в Сербии - РИА Новости, 02.11.2025
14:19 02.11.2025
Вучич снова заявил о победе над "цветной революцией" в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич снова заявил о победе над "цветной революцией" в стране и пообещал описать это в своей книге, призвав оппонентов к диалогу.
Президент Сербии Вучич снова заявил о победе над цветной революцией в стране

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич снова заявил о победе над "цветной революцией" в стране и пообещал описать это в своей книге, призвав оппонентов к диалогу.
По данным МВД Сербии, несогласованная акция студентов и поддерживающих их граждан в городе Нови-Сад собрала в субботу около 39 тысяч участников. Инцидентов не было. В конце массового собрания студенты на Петроварадинской крепости на Дунае развернули транспарант: "Увидимся завтра и каждый второй день, пока не будет правосудия".
"Я пишу в своей книге без эмоций, как в учебнике, чтобы студенты и ученики в будущем могли иметь, уверен, одну из самых популярных книг, бестселлеров, как вам сказал еще 6-7 месяцев назад: "Как победить цветную революцию". Как вам сейчас ясно, мы победили цветную революцию, что является большой, хорошей и важной новостью для Сербии. Уверен, что люди возвращаются к работе, и что все больше людей это понимают. Должен сказать, что я очень горжусь тем, как мы вчера мирно и с достоинством провели этот день скорби, горя и трагедии, которая случилась с этой страной", - заявил Вучич в воскресенье на строительстве национального стадиона под Белградом.
Журналисты попросили его прокомментировать сообщение в Х студентов факультета технических наук Нови-Садского университета, которые отвергли его извинения накануне годовщины трагедии за "некоторые сказанные вещи в отношении протестующих в предыдущем году".
"Мое извинение было искренним и не из нужды кому-то угодить, или потому что кто-то подумал, что я испуган. Мое извинение появилось как результат моей потребности влиять на изменение атмосферы в обществе, попытаться сказать, что я точно не счастлив из-за каждого произнесенного слова. Потому что я должен был еще сильнее воздерживаться от любой реакции, должен был попытаться встать на их место, даже когда не понимаю, что они говорят и что делают, попытаться понять, каковы их намерения, чего хотят, что на них давит, что можем вместе изменить", - указал президент Сербии и снова призвал оппонентов к диалогу.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
