ВС России сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:51 02.11.2025
ВС России сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон ВСУ
ВС России сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон ВСУ
Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действующей в составе группировки войск "Центр", в ходе ночного боя... РИА Новости, 02.11.2025
ВС России сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон ВСУ

Спецназовцы ВС РФ ночью сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон-бомбардировщик

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действующей в составе группировки войск "Центр", в ходе ночного боя сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон-бомбардировщик ВСУ, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".
"Бойцы 56-го ОБСпН 51-й армии группировки войск "Центр" Южного военного округа, огнем из стрелкового оружия, оснащенного ночными прицелами и заряженного патронами с трассирующими пулями, сбили над Авдеевкой тяжелый украинский ударный дрон-бомбардировщик. После попадания по вражескому БПЛА на нем сдетонировал боекомплект", - сообщил военнослужащий Южного военного округа с позывным "Икс".
Кадры объективного контроля, запечатлевшие момент поражения и подрыва БК на вражеском дроне, переданы в распоряжение агентства.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
