ВС России сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон ВСУ

ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действующей в составе группировки войск "Центр", в ходе ночного боя сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон-бомбардировщик ВСУ, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".