ВС России ведут зачистку в Красноармейске, заявил Пушилин

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские военные зачищают Красноармейск и перемалывают ВСУ, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"На протяжении дня и на протяжении ночного времени наши бойцы ведут зачистку и перемалывают противника, а противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале

Пушилин добавил, что, по его информации, украинское командование не отдавало приказа о выходе ВСУ из города. При этом есть первые сообщения о сдаче в плен.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

В субботу Минобороны России сообщило, что окруженные в Красноармейске боевики ВСУ начали сдаваться в плен. Ведомство также опубликовало признания двух украинских военнослужащих. Они рассказали о тяжелых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.

Окружение ВСУ

Российские войска продолжают сжимать украинских военных в кольцо окружения с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров.

Владимир Путин в четверг поручил Минобороны обеспечить проезд представителей иностранных СМИ в районы блокировки украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Посетить их могут в том числе украинские журналисты. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда группами.