ВС России ведут зачистку в Красноармейске, заявил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 02.11.2025 (обновлено: 23:38 02.11.2025)
ВС России ведут зачистку в Красноармейске, заявил Пушилин
ВС России ведут зачистку в Красноармейске, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.11.2025
ВС России ведут зачистку в Красноармейске, заявил Пушилин
Российские военные зачищают Красноармейск и перемалывают ВСУ, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
красноармейск
донецкая народная республика
ВС России ведут зачистку в Красноармейске, заявил Пушилин

Пушилин: ВС России ведут зачистку и перемалывают противника в Красноармейске

© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские военные зачищают Красноармейск и перемалывают ВСУ, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
"На протяжении дня и на протяжении ночного времени наши бойцы ведут зачистку и перемалывают противника, а противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
Пушилин добавил, что, по его информации, украинское командование не отдавало приказа о выходе ВСУ из города. При этом есть первые сообщения о сдаче в плен.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

В субботу Минобороны России сообщило, что окруженные в Красноармейске боевики ВСУ начали сдаваться в плен. Ведомство также опубликовало признания двух украинских военнослужащих. Они рассказали о тяжелых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира
28 октября, 08:00

Окружение ВСУ

Российские войска продолжают сжимать украинских военных в кольцо окружения с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров.
Владимир Путин в четверг поручил Минобороны обеспечить проезд представителей иностранных СМИ в районы блокировки украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Посетить их могут в том числе украинские журналисты. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда группами.
Российский президент также призвал политическое руководство Украины принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
