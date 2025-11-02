Рейтинг@Mail.ru
"Преступная группировка". Журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 02.11.2025
"Преступная группировка". Журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ
"Преступная группировка". Журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ - РИА Новости, 02.11.2025
"Преступная группировка". Журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ
Факт того, что украинские власти отказываются забирать тела своих солдат, находящиеся в России, не играет на руку киевскому режиму, заявил ирландский журналист... РИА Новости, 02.11.2025
"Преступная группировка". Журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Владимира Мединского | Перейти в медиабанкПередача тел солдат ВСУ Украине
Передача тел солдат ВСУ Украине. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Факт того, что украинские власти отказываются забирать тела своих солдат, находящиеся в России, не играет на руку киевскому режиму, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Это все, что вам нужно знать о преступной группировке, которая управляет Украиной", — обрушился он с критикой.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Сильно. Несокрушимо". В Раде накинулись на Зеленского из-за нового решения
Вчера, 17:17
Боуз напомнил о том, что Россия хранит десятки тысяч тел украинских солдат, которые отказываются забирать в Киеве.
Москва и Киев на встрече в Стамбуле договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам. По их итогам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. Россия также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих.
При этом Киев неоднократно затягивал этот процесс. В частности, в июне украинская сторона перенесла выдачу тел и обмен пленными. Как сообщали в Минобороны России, Москва заблаговременно довела до Киева свое предложение, однако своевременного ответа не последовало.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что в России слышали различные неправдоподобные отговорки со стороны киевского режима, объясняющие, из-за чего они не выполняют договоренности.
В последний раз Москва и Киев обменялись телами погибших военных 23 октября. Россия передала тысячу тел и получила взамен 31.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
На Западе сделали тяжелое признание о капитуляции Украины
Вчера, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий ПесковКиевЧей БоузМосква
 
 
