МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Факт того, что украинские власти отказываются забирать тела своих солдат, находящиеся в России, не играет на руку киевскому режиму, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Это все, что вам нужно знать о преступной группировке, которая управляет Украиной", — обрушился он с критикой.
При этом Киев неоднократно затягивал этот процесс. В частности, в июне украинская сторона перенесла выдачу тел и обмен пленными. Как сообщали в Минобороны России, Москва заблаговременно довела до Киева свое предложение, однако своевременного ответа не последовало.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что в России слышали различные неправдоподобные отговорки со стороны киевского режима, объясняющие, из-за чего они не выполняют договоренности.
В последний раз Москва и Киев обменялись телами погибших военных 23 октября. Россия передала тысячу тел и получила взамен 31.