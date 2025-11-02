https://ria.ru/20251102/vsu-2052540285.html
Командиры ВСУ зарабатывают на продаже машин, купленных на пожертвования
Командиры ВСУ зарабатывают на продаже машин, купленных на пожертвования - РИА Новости, 02.11.2025
Командиры ВСУ зарабатывают на продаже машин, купленных на пожертвования
Командиры ВСУ зарабатывают на продаже автомобилей, купленных на сборы от украинцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.11.2025
украина
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Командиры ВСУ зарабатывают на продаже автомобилей, купленных на сборы от украинцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В то время, как отдельные подразделения ВСУ
испытывают огромные проблемы с логистикой, а граждане Украины
отдают последние гроши на "сборы для ВСУ", командиры медийных подразделений зарабатывают на продаже автомобилей", - сказал собеседник агентства.
В качестве примера он привел объявления в интернете о продаже подержанных машин от гражданина Украины Можейко Петра Александровича.
"Примечательно, что командиром 8-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (ВСУ - ред.) является не кто иной, как Можейко Дмитрий Александрович, у которого есть брат Пётр", - отметили в силовых структурах.