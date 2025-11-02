Командиры ВСУ зарабатывают на продаже машин, купленных на пожертвования

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Командиры ВСУ зарабатывают на продаже автомобилей, купленных на сборы от украинцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В то время, как отдельные подразделения ВСУ испытывают огромные проблемы с логистикой, а граждане Украины отдают последние гроши на "сборы для ВСУ", командиры медийных подразделений зарабатывают на продаже автомобилей", - сказал собеседник агентства.

В качестве примера он привел объявления в интернете о продаже подержанных машин от гражданина Украины Можейко Петра Александровича.