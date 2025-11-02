Рейтинг@Mail.ru
Командиры ВСУ зарабатывают на продаже машин, купленных на пожертвования - РИА Новости, 02.11.2025
20:02 02.11.2025
Командиры ВСУ зарабатывают на продаже машин, купленных на пожертвования
Командиры ВСУ зарабатывают на продаже автомобилей, купленных на сборы от украинцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ зарабатывают на продаже машин, купленных на пожертвования

Командиры ВСУ зарабатывают на продаже машин, купленных на сборы украинцев

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Командиры ВСУ зарабатывают на продаже автомобилей, купленных на сборы от украинцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В то время, как отдельные подразделения ВСУ испытывают огромные проблемы с логистикой, а граждане Украины отдают последние гроши на "сборы для ВСУ", командиры медийных подразделений зарабатывают на продаже автомобилей", - сказал собеседник агентства.
В качестве примера он привел объявления в интернете о продаже подержанных машин от гражданина Украины Можейко Петра Александровича.
"Примечательно, что командиром 8-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (ВСУ - ред.) является не кто иной, как Можейко Дмитрий Александрович, у которого есть брат Пётр", - отметили в силовых структурах.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
У комбрига ВСУ нашли участок площадью в 15 футбольных полей
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
