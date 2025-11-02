Рейтинг@Mail.ru
Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 02.11.2025 (обновлено: 20:02 02.11.2025)
Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ
Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ - РИА Новости, 02.11.2025
Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ
Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T19:57:00+03:00
2025-11-02T20:02:00+03:00
Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ

Стали известны подробности о ликвидированных аргентинских наемниках ВСУ

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее представитель силовых структур сообщил РИА Новости о том, что пункт дислокации латиноамериканских наемников ВСУ в Сумской области попал под удар, ликвидированы три наемника из Аргентины и один из Колумбии.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
ВС России нанесли удары по технике ВСУ, перевозимой наемниками под Одессой
Вчера, 09:27
"Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников в Сумской области. Ими оказались Хосе Адриан Гальярдо (позывной "Роги", 53 года), Ариэль Эрнан Ахор (позывной "Мерло", 25 лет) и Мариано Альберто Франко (позывной "Сису", 47 лет)", - сказал собеседник агентства.
Еще двое аргентинцев, по его словам, поучили ранения. В число погибших также входил колумбиец.
"Один из наемников погиб от взрыва мины, другой от атаки беспилотников и третий от попадания в голову. Ранее они служили в аргентинской армии, а к ВСУ присоединились около двух месяцев назад в ходе массовой вербовки, проведенной в Южной Америке", - отметил представитель силовых структур.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Российский боец рассказал про амуницию иностранных наемников в ВСУ
28 октября, 05:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьАргентинаКолумбияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
