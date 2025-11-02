Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ

"Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников в Сумской области. Ими оказались Хосе Адриан Гальярдо (позывной "Роги", 53 года), Ариэль Эрнан Ахор (позывной "Мерло", 25 лет) и Мариано Альберто Франко (позывной "Сису", 47 лет)", - сказал собеседник агентства.

"Один из наемников погиб от взрыва мины, другой от атаки беспилотников и третий от попадания в голову. Ранее они служили в аргентинской армии, а к ВСУ присоединились около двух месяцев назад в ходе массовой вербовки, проведенной в Южной Америке", - отметил представитель силовых структур.