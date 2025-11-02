https://ria.ru/20251102/vsu-2052540004.html
Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ
Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ - РИА Новости, 02.11.2025
Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ
Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T19:57:00+03:00
2025-11-02T19:57:00+03:00
2025-11-02T20:02:00+03:00
в мире
сумская область
аргентина
колумбия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20251102/odessa-2052476489.html
https://ria.ru/20251028/naemniki-2051080929.html
сумская область
аргентина
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, аргентина, колумбия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Сумская область, Аргентина, Колумбия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ
Стали известны подробности о ликвидированных аргентинских наемниках ВСУ
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее представитель силовых структур сообщил РИА Новости о том, что пункт дислокации латиноамериканских наемников ВСУ
в Сумской области
попал под удар, ликвидированы три наемника из Аргентины
и один из Колумбии
.
"Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников в Сумской области. Ими оказались Хосе Адриан Гальярдо (позывной "Роги", 53 года), Ариэль Эрнан Ахор (позывной "Мерло", 25 лет) и Мариано Альберто Франко (позывной "Сису", 47 лет)", - сказал собеседник агентства.
Еще двое аргентинцев, по его словам, поучили ранения. В число погибших также входил колумбиец.
"Один из наемников погиб от взрыва мины, другой от атаки беспилотников и третий от попадания в голову. Ранее они служили в аргентинской армии, а к ВСУ присоединились около двух месяцев назад в ходе массовой вербовки, проведенной в Южной Америке", - отметил представитель силовых структур.
Минобороны РФ
неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины
. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном
и Ближним Востоком
.