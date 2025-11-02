В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Грайвороне женщина получила баротравму из-за детонации беспилотника, от госпитализации она отказалась. На месте удара посекло забор частного дома, в другом здании выбило окна. Второй дрон атаковал движущийся автомобиль.
Кроме того, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа из-за удара БПЛА пострадал мужчина. В Белгородском районе повреждения получили фасад и окна храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. В поселке Октябрьский — два дома, два гаража, микроавтобус и два автомобиля.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. В частности, ранее в воскресенье из-за взрыва беспилотника в Валуйском округе погиб один человек, трое пострадали. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.