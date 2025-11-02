Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 02.11.2025 (обновлено: 16:31 02.11.2025)
В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ
В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.11.2025
2025
В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино от ударов FPV-дронов по предприятию ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где у него диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки", — написал он в MAX.

В Грайвороне женщина получила баротравму из-за детонации беспилотника, от госпитализации она отказалась. На месте удара посекло забор частного дома, в другом здании выбило окна. Второй дрон атаковал движущийся автомобиль.
Кроме того, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа из-за удара БПЛА пострадал мужчина. В Белгородском районе повреждения получили фасад и окна храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. В поселке Октябрьский — два дома, два гаража, микроавтобус и два автомобиля.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. В частности, ранее в воскресенье из-за взрыва беспилотника в Валуйском округе погиб один человек, трое пострадали. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
