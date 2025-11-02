Рейтинг@Mail.ru
При детонации беспилотника ВСУ под Белгородом погиб человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 02.11.2025 (обновлено: 13:56 02.11.2025)
При детонации беспилотника ВСУ под Белгородом погиб человек
Один человек погиб, трое ранены в Валуйском округе Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое ранены в Валуйском округе Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В хуторе Кургашки в результате детонации дрона пострадали четверо. Попутным транспортом они были доставлены в Валуйскую ЦРБ. Одна женщина находилась в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, чтобы сохранить её жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти женщину не удалось. Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ещё две женщины и один мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения. Одна из пострадавших женщин находится в тяжёлом состоянии и остаётся в медицинском учреждении, остальные отпущены на амбулаторное лечение, уточнил губернатор.
Специальная военная операция на Украине
 
 
