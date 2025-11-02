При детонации беспилотника ВСУ под Белгородом погиб человек

БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое ранены в Валуйском округе Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что ещё две женщины и один мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения. Одна из пострадавших женщин находится в тяжёлом состоянии и остаётся в медицинском учреждении, остальные отпущены на амбулаторное лечение, уточнил губернатор.