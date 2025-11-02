https://ria.ru/20251102/vsu-2052498101.html
При детонации беспилотника ВСУ под Белгородом погиб человек
При детонации беспилотника ВСУ под Белгородом погиб человек - РИА Новости, 02.11.2025
При детонации беспилотника ВСУ под Белгородом погиб человек
Один человек погиб, трое ранены в Валуйском округе Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.11.2025
