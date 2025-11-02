https://ria.ru/20251102/vsu-2052492366.html
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 02.11.2025
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 180 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.11.2025
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Север"
