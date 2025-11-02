Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 02.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 02.11.2025
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 180 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.11.2025
безопасность, россия, сумская область, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки "Север"

ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 180 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Кондратовка, Павловка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и Окоп Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также семь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол южнее Купянска-Узлового
