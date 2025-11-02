https://ria.ru/20251102/vsu-2052475762.html
ВС России поразили командные пункты ВСУ в Сумской области
ВС России поразили командные пункты ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.11.2025
ВС России поразили командные пункты ВСУ в Сумской области
Ударами в Сумской области Украины поражены военные склады, позиции ПВО и командные пункты ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T09:18:00+03:00
2025-11-02T09:18:00+03:00
2025-11-02T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы рф
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_00f0946d036c70867bb85d0a99b1fa4d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_266d84eb15609d33b999c131f2bc9771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, вооруженные силы рф, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область
ВС России поразили командные пункты ВСУ в Сумской области
ВС РФ поразили склады, позиции ПВО и командные пункты ВСУ в Сумской области