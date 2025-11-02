Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили командные пункты ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 02.11.2025 (обновлено: 09:38 02.11.2025)
ВС России поразили командные пункты ВСУ в Сумской области
ВС России поразили командные пункты ВСУ в Сумской области
Ударами в Сумской области Украины поражены военные склады, позиции ПВО и командные пункты ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 02.11.2025
ВС России поразили командные пункты ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Ударами в Сумской области Украины поражены военные склады, позиции ПВО и командные пункты ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Сумы и область... Пораженные цели - военные склады, позиции ПВО и командные пункты", - заявил Лебедев.
Он добавил, что удар нанесён также в Харьковской области по ремонтной площадке ВСУ. "Берестинский район, Харьковская область... Точечный удар по ремонтной площадке", - заявил Лебедев.
