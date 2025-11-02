Сдавшийся в плен военный ВСУ признал бедственное положение под Купянском

https://ria.ru/20251102/vsu-2052470000.html
Видео с военнослужащими ВСУ, сдавшимися в плен в районе Купянска
Минобороны России показало кадры с пленными военными ВСУ, которые на видео рассказывают подробности того, как их бросили без поддержки, боеприпасов и еды. Также пленные объяснили свое решение сдаться российским военным. Сдавшийся в плен военный ВСУ Алексей Виндер признал бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих.
В мире
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Солдаты ВСУ под Купянском оказались в бедственном положении, рассказал сдавшийся в плен украинский военнослужащий Алексей Виндер на видео, опубликованном Минобороны
.
"Задача была — просто удерживать занятую постройку. Нам говорили, что на сутки едем. Мы просидели там дня три-четыре и поняли, что нас оставили тут без провизии и боекомплекта. Спасибо российским солдатам, что сдержали свое слово и сохранили нам жизни", — сказал он.
По словам пленного, он вместе с сослуживцами сдался по инструкции, которую прочитал в листовках, сброшенных российскими бойцами. Виндер признался, что боялся, что его расстреляют при попытке сдаться, но понимал, что выбора у него нет.
Переправа через реку, добавил он, была уже полностью под контролем российских дронов и артиллерии, более того, в самом Купянске уже было много российских солдат.
«
"Там невозможно было сидеть уже, а так хоть шанс появился на жизнь", — объяснил свои действия Виндер.
Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов
доложил президенту Владимиру Путину
, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ
сдаваться.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.