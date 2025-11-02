Сдавшийся в плен военный ВСУ признал бедственное положение под Купянском

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Солдаты ВСУ под Купянском оказались в бедственном положении, рассказал сдавшийся в плен украинский военнослужащий Алексей Виндер на видео, опубликованном Солдаты ВСУ под Купянском оказались в бедственном положении, рассказал сдавшийся в плен украинский военнослужащий Алексей Виндер на видео, опубликованном Минобороны

"Задача была — просто удерживать занятую постройку. Нам говорили, что на сутки едем. Мы просидели там дня три-четыре и поняли, что нас оставили тут без провизии и боекомплекта. Спасибо российским солдатам, что сдержали свое слово и сохранили нам жизни", — сказал он.

По словам пленного, он вместе с сослуживцами сдался по инструкции, которую прочитал в листовках, сброшенных российскими бойцами. Виндер признался, что боялся, что его расстреляют при попытке сдаться, но понимал, что выбора у него нет.

Переправа через реку, добавил он, была уже полностью под контролем российских дронов и артиллерии, более того, в самом Купянске уже было много российских солдат.

« "Там невозможно было сидеть уже, а так хоть шанс появился на жизнь", — объяснил свои действия Виндер.

Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину , что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.