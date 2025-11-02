https://ria.ru/20251102/vsu-2052468332.html
Боец рассказал об атаке ВСУ химзарядами на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские боевики атаковали позиции российских бойцов на Константиновском направлении с применением беспилотников, несших химические заряды, рассказал РИА Новости военнослужащий Южного военного округа с позывным "Мел".
"Спрятались в подвале. Нас атаковали множество FPV-дронов с разными зарядами — с зарядами фугасными, с зарядами зажигательными, также с химическими зарядами", — рассказал боец.
Он отметил, что российские военнослужащие были готовы к подобным атакам и смогли защититься с помощью средств индивидуальной защиты.
"У каждого при выходе нам выдаются противогазы. Мы уже понимаем, какое воздействие. Происходит сброс, видим дым, понимаем, что это химические вещества какие-то. Одеваем противогазы, защищаемся, прячемся, укрываемся", — добавил "Мел".