Боец рассказал об атаке ВСУ химзарядами на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские боевики атаковали позиции российских бойцов на Константиновском направлении с применением беспилотников, несших химические заряды, рассказал РИА Новости военнослужащий Южного военного округа с позывным "Мел".

"Спрятались в подвале. Нас атаковали множество FPV-дронов с разными зарядами — с зарядами фугасными, с зарядами зажигательными, также с химическими зарядами", — рассказал боец.

Он отметил, что российские военнослужащие были готовы к подобным атакам и смогли защититься с помощью средств индивидуальной защиты.