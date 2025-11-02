Коллапс обороны ВСУ неизбежен, считает испанский экс-военный

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Способность украинской армии к сопротивлению неуклонно снижается, и коллапс ее обороны при таком сценарии неизбежен, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал испанский военный в запасе, директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар.
"Финал продолжительного индустриального конфликта - коллапс одной из сторон. Когда он произойдет? Через полгода, год? Срок все сокращается. Очевидно, что снижается способность киевского режима обороняться, как снижаются и возможности НАТО предоставлять вооружение", - сказал он агентству на полях форума "Диалог о фейках 3.0".
Собеседник добавил, что растет также усталость населения от продолжающегося конфликта.
"Все указывает на то, что, когда момент наступит, фронт рухнет, и это будет катастрофой. Поэтому (президент США) Дональд Трамп и аналитики Пентагона, знающие ситуацию, подталкивают к некоему прекращению огня", - заключил он.