Коллапс обороны ВСУ неизбежен, считает испанский экс-военный

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Способность украинской армии к сопротивлению неуклонно снижается, и коллапс ее обороны при таком сценарии неизбежен, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал испанский военный в запасе, директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар.