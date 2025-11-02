ВСУ атаковали Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области почти 90 беспилотниками, четыре мирных жителя обратились за медицинской помощью, у двоих подростков диагнозы не подтвердились, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 41 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 18 снарядов и зафиксированы атаки 89 БПЛА, из них 31 дрон был сбит и подавлен над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 16 частных домовладениях, предприятии, объекте инфраструктуры, социальном объекте, сельхозпредприятии и 39 транспортных средствах, включая 18 единиц техники.
"В Грайворонском муниципальном округе … выпущено 15 боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары 31 беспилотника, семь из которых сбиты и подавлены. В селе Мощёное при атаке дрона ранен мужчина... В селе Дорогощь в результате детонации дрона пострадали два 15-летних подростка. После обследования в детской областной клинической больнице предварительные диагнозы не подтвердились... Ещё один мирный житель получил ранения от удара FPV-дрона в городе Грайворон. Лечение проходит амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Алексеевским округом и Вейделевским районом системой ПВО сбиты по одному БПЛА, Белгородский и Борисовский районы атакованы 17 беспилотниками, из которых восемь сбиты и подавлены. По данным главы области, Валуйский и Шебекинский округа подверглись атакам 18 беспилотников, 11 из которых сбиты и подавлены, в Волоконовском и Ивнянском районах совершены атаки трех беспилотников. По Краснояружскому району выпущено три боеприпаса и совершены удары 14 беспилотников, над Ровеньским районом системой ПВО сбиты три беспилотника, кроме того, в селе Нагорье произошла детонация БПЛА самолётного типа, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
