ВСУ атаковали Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области почти 90 беспилотниками, четыре мирных жителя обратились за медицинской помощью, у двоих подростков диагнозы не подтвердились, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.