ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 02.11.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область
ВСУ атаковали Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области почти 90 беспилотниками, четыре мирных жителя обратились за медицинской помощью
ВСУ атаковали Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область почти 90 беспилотниками за сутки

Фрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области почти 90 беспилотниками, четыре мирных жителя обратились за медицинской помощью, у двоих подростков диагнозы не подтвердились, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 41 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 18 снарядов и зафиксированы атаки 89 БПЛА, из них 31 дрон был сбит и подавлен над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 16 частных домовладениях, предприятии, объекте инфраструктуры, социальном объекте, сельхозпредприятии и 39 транспортных средствах, включая 18 единиц техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В Грайворонском муниципальном округе … выпущено 15 боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары 31 беспилотника, семь из которых сбиты и подавлены. В селе Мощёное при атаке дрона ранен мужчина... В селе Дорогощь в результате детонации дрона пострадали два 15-летних подростка. После обследования в детской областной клинической больнице предварительные диагнозы не подтвердились... Ещё один мирный житель получил ранения от удара FPV-дрона в городе Грайворон. Лечение проходит амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Алексеевским округом и Вейделевским районом системой ПВО сбиты по одному БПЛА, Белгородский и Борисовский районы атакованы 17 беспилотниками, из которых восемь сбиты и подавлены. По данным главы области, Валуйский и Шебекинский округа подверглись атакам 18 беспилотников, 11 из которых сбиты и подавлены, в Волоконовском и Ивнянском районах совершены атаки трех беспилотников. По Краснояружскому району выпущено три боеприпаса и совершены удары 14 беспилотников, над Ровеньским районом системой ПВО сбиты три беспилотника, кроме того, в селе Нагорье произошла детонация БПЛА самолётного типа, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
