ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 02.11.2025
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ за сутки в зоне ответственности российской группировки "Запад" потеряли до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:53:00+03:00
2025-11-02T12:53:00+03:00
2025-11-02T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
харьковская область
сша
харьковская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действий группировки "Запад" за сутки