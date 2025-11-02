Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 02.11.2025
12:53 02.11.2025
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ за сутки в зоне ответственности российской группировки "Запад" потеряли до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2025
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действий группировки "Запад" за сутки

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки в зоне ответственности российской группировки "Запад" потеряли до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 215 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что только в районе Купянска в Харьковской области были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", бронеавтомобиль "Джура", два грузовых автомобиля, пять пикапов и два квадроцикла.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Заголовок открываемого материала