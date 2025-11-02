Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 02.11.2025
ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 02.11.2025
ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 120 боевиков и танк Leopard в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
северск
вооруженные силы украины
россия
константиновка
северск
ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 120 боевиков и танк Leopard в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны ибригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Северск, Славянск и Резниковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 120 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, семь боевых бронированных машин и шесть пикапов. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США, три склада материальных средств и склад горючего", - отмечает МО РФ.
