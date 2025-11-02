https://ria.ru/20251102/vsu--2052493158.html
ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 120 боевиков и танк Leopard в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.11.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действий "Юга" за сутки
