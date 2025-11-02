Рейтинг@Mail.ru
Иностранные гражданские суда получили повреждения при ударе ВСУ по Туапсе

Специальная военная операция на Украине
 
11:43 02.11.2025 (обновлено: 12:23 02.11.2025)
Иностранные гражданские суда получили повреждения при ударе ВСУ по Туапсе
Иностранные гражданские суда получили повреждения при ударе ВСУ по Туапсе - РИА Новости, 02.11.2025
Иностранные гражданские суда получили повреждения при ударе ВСУ по Туапсе
Во время ночного налета украинских беспилотников на Туапсе получили повреждения два иностранных гражданских судна, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
туапсе
краснодарский край
происшествия
вооруженные силы украины
туапсе
краснодарский край
туапсе, краснодарский край, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Туапсе, Краснодарский край, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Иностранные гражданские суда получили повреждения при ударе ВСУ по Туапсе

Два иностранных гражданских судна получили повреждения при ударе ВСУ по Туапсе

Пожар в порту Туапсе


КРАСНОДАР, 2 ноя — РИА Новости. Во время ночного налета украинских беспилотников на Туапсе получили повреждения два иностранных гражданских судна, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна", — говорится в публикации.

В Геленджике дом получил повреждения при атаке беспилотника
11:23
Пострадавших среди членов экипажа нет. Все очаги возгорания уже потушили, добавили в штабе.
Дроны ВСУ атаковали Туапсе около двух часов ночи. Сообщалось, что обломки сбитых аппаратов упали в порту на танкер, повредив его палубную надстройку, на судне начался пожар.
Повреждения получили также строения и инфраструктура нефтеналивного терминала, а в здании железнодорожного вокзала выбило стекла.
Кроме того, фрагменты беспилотников попали в третий этаж жилого дома в поселке Сосновый Туапсинского округа, там тоже пострадало остекление.
Согласно сводке Минобороны, за ночь над Краснодарским краем сбили 32 украинских беспилотника самолетного типа, еще 39 — над Черным морем и три — над Азовским.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
