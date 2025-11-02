Иностранные гражданские суда получили повреждения при ударе ВСУ по Туапсе

КРАСНОДАР, 2 ноя — РИА Новости. Во время ночного налета украинских беспилотников на Туапсе получили повреждения два иностранных гражданских судна, сообщил . Во время ночного налета украинских беспилотников на Туапсе получили повреждения два иностранных гражданских судна, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна", — говорится в публикации.

Пострадавших среди членов экипажа нет. Все очаги возгорания уже потушили, добавили в штабе.

Дроны ВСУ атаковали Туапсе около двух часов ночи. Сообщалось, что обломки сбитых аппаратов упали в порту на танкер, повредив его палубную надстройку, на судне начался пожар.

Повреждения получили также строения и инфраструктура нефтеналивного терминала, а в здании железнодорожного вокзала выбило стекла.

Кроме того, фрагменты беспилотников попали в третий этаж жилого дома в поселке Сосновый Туапсинского округа, там тоже пострадало остекление.