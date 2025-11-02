Иностранные гражданские суда получили повреждения при ударе ВСУ по Туапсе

КРАСНОДАР, 2 ноя — РИА Новости. Во время ночного налета украинских беспилотников на Туапсе получили повреждения два иностранных гражданских судна, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна", — говорится в публикации.
Пострадавших среди членов экипажа нет. Все очаги возгорания уже потушили, добавили в штабе.
Дроны ВСУ атаковали Туапсе около двух часов ночи. Сообщалось, что обломки сбитых аппаратов упали в порту на танкер, повредив его палубную надстройку, на судне начался пожар.
Повреждения получили также строения и инфраструктура нефтеналивного терминала, а в здании железнодорожного вокзала выбило стекла.
Кроме того, фрагменты беспилотников попали в третий этаж жилого дома в поселке Сосновый Туапсинского округа, там тоже пострадало остекление.
Согласно сводке Минобороны, за ночь над Краснодарским краем сбили 32 украинских беспилотника самолетного типа, еще 39 — над Черным морем и три — над Азовским.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18