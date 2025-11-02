https://ria.ru/20251102/vsu--2052485814.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 02.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
Подразделения "Южной" группировки войск на Константиновском направлении фронта сорвали попытку ротации украинских подразделений, уничтожив бронеавтомобиль с... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T11:01:00+03:00
2025-11-02T11:01:00+03:00
2025-11-02T11:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_00f0946d036c70867bb85d0a99b1fa4d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_266d84eb15609d33b999c131f2bc9771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
ВС РФ уничтожили бронемашину с живой силой ВСУ на Константиновском направлении