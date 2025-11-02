Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили миномет ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 02.11.2025
ВС России уничтожили миномет ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили миномет ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.11.2025
ВС России уничтожили миномет ВСУ в ДНР
В ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль и 120-мм миномёт ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили миномет ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили автомобиль и миномет ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. В ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль и 120-мм миномёт ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Автомобиль противника был поражён в ходе выполнения боевой задачи беспилотной авиации. Кроме того, 120-мм миномёт, размещённый в прицепе для транспортировки на передовую позицию, также был уничтожен точными ударами FPV-дронов", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки продолжают наносить удары по технике и огневым средствам противника, снижая его возможности для ведения боевых действий на переднем крае.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
