ВС России поразили объекты логистики ВСУ в Павлограде
ВС России поразили объекты логистики ВСУ в Павлограде - РИА Новости, 02.11.2025
ВС России поразили объекты логистики ВСУ в Павлограде
Ударами в Павлограде на Украине поражены энергетическая инфраструктура и объекты логистики ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 02.11.2025
ВС России поразили объекты логистики ВСУ в Павлограде
ВС России поразили энергоинфраструктуру и объекты логистики ВСУ в Павлограде