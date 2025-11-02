Ученые рассказали о мощных ударах по "инопланетному кораблю" 3I/ATLAS

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Негравитационное ускорение межзвездного "корабля" 3I/ATLAS может быть связано с мощными ударами по нему солнечных выбросов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.



"Дополнительное негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS может быть связано с воздействием на него облаков плазмы, выбрасывавшихся Солнцем около десяти дней назад во время приближения объекта к перигелию", — говорится в публикации.

Отмечается, что самым заметным мог быть удар от 24 октября, нанесенный сильной вспышкой класса X, зарегистрированной на обратной стороне Солнца за двое суток до этого.

Ученые отмечают, что солнечный ветер из-за низкой плотности почти не оказывает прямого кинетического воздействия на объекты, однако сильно разогретая плазма могла нарушить динамику кометного хвоста и повлиять на режимы истечения газа и пыли с поверхности тела.

"Именно последние и формируют негравитационную реактивную тягу, приводящую к отличию полета комет от чисто баллистического движения вокруг Солнца обычных астероидов", — говорится в публикации.

В конце октября астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS выбрал странную траекторию для осуществления маневра Оберта, что поднимает вопрос о его внеземном происхождении.

Космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) составляет около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.