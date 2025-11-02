Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о мощных ударах по "инопланетному кораблю" 3I/ATLAS
12:12 02.11.2025
Ученые рассказали о мощных ударах по "инопланетному кораблю" 3I/ATLAS
Ученые рассказали о мощных ударах по "инопланетному кораблю" 3I/ATLAS
институт космических исследований
2025
Новости
институт космических исследований
Институт космических исследований
Ученые рассказали о мощных ударах по "инопланетному кораблю" 3I/ATLAS

Негравитационное ускорение 3I/ATLAS может быть вызвано вспышками на Солнце

© NASA/ESA/David Jewitt /Joseph DePasquale (STScI)Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом "Хаббл"
© NASA/ESA/David Jewitt /Joseph DePasquale (STScI)
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом "Хаббл". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Негравитационное ускорение межзвездного "корабля" 3I/ATLAS может быть связано с мощными ударами по нему солнечных выбросов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Дополнительное негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS может быть связано с воздействием на него облаков плазмы, выбрасывавшихся Солнцем около десяти дней назад во время приближения объекта к перигелию", — говорится в публикации.
Отмечается, что самым заметным мог быть удар от 24 октября, нанесенный сильной вспышкой класса X, зарегистрированной на обратной стороне Солнца за двое суток до этого.
Ученые отмечают, что солнечный ветер из-за низкой плотности почти не оказывает прямого кинетического воздействия на объекты, однако сильно разогретая плазма могла нарушить динамику кометного хвоста и повлиять на режимы истечения газа и пыли с поверхности тела.
"Именно последние и формируют негравитационную реактивную тягу, приводящую к отличию полета комет от чисто баллистического движения вокруг Солнца обычных астероидов", — говорится в публикации.
В конце октября астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS выбрал странную траекторию для осуществления маневра Оберта, что поднимает вопрос о его внеземном происхождении.
Космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) составляет около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
В августе ученый рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
Институт космических исследований
 
 
