ВС России пресекли прорыв штурмового полка ВСУ в районе Красноармейска - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 02.11.2025
ВС России пресекли прорыв штурмового полка ВСУ в районе Красноармейска
ВС России пресекли прорыв штурмового полка ВСУ в районе Красноармейска
ВС России пресекли прорыв штурмового полка ВСУ в районе Красноармейска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" пресекли прорыв окруженного штурмового полка "Скала" ВСУ в районе Красноармейска, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Пресечена попытка прорыва боевиков 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ на боевой бронированной машине в сторону населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Все боевики уничтожены. Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и освободили 26 зданий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВС России продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в районе Купянска
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДимитровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
