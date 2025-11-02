https://ria.ru/20251102/voennye-2052493638.html
ВС России пресекли прорыв штурмового полка ВСУ в районе Красноармейска
ВС России пресекли прорыв штурмового полка ВСУ в районе Красноармейска - РИА Новости, 02.11.2025
ВС России пресекли прорыв штурмового полка ВСУ в районе Красноармейска
Российские подразделения группировки "Центр" пресекли прорыв окруженного штурмового полка "Скала" ВСУ в районе Красноармейска, сообщило в воскресенье Минобороны РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:48:00+03:00
2025-11-02T12:48:00+03:00
2025-11-02T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049291781_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_91cf11c700cfb1fb1931547ecea92f28.jpg
https://ria.ru/20251102/kupyansk-2052493284.html
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049291781_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_4ae594232185cd9f7bcdb13ac5e556a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, димитров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Димитров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России пресекли прорыв штурмового полка ВСУ в районе Красноармейска
ВС России пресекли прорыв штурмового полка «Скала» ВСУ в районе Красноармейска