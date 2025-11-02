МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Военнообязанные на Украине вынуждены платить по 15 тысяч долларов взятки за то, чтобы их отпустили из военкомата после мобилизации, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Кроме нарушения прав человека и насилия на улице, это (мобилизация – ред.) еще и сумасшедшая коррупция. Все знают, сколько стоит выйти из бусика (микроавтобуса – ред.)... начиная от тысячи долларов и заканчивая 6 -8 тысячами долларов. А если доехал в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), то там цифры 8,10 и 15 тысяч долларов, чтобы отпустили. Это колоссальная коррупция на миллиарды долларов, понятно, что кто-то на этом наживается", - сказал Гончаренко* в комментарии украинскому телеканалу "Киев-24" .
Он снова выразил мнение, что военкоматы нужно ликвидировать или ограничить их полномочия.
Ранее на Украине называли и большие суммы взяток, которые сотрудники военкоматов требуют у военнообязанных. Так, выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук 7 сентября заявлял, что военнообязанные на Украине платят по 30 тысяч долларов за то, чтобы их отпустили после мобилизации сотрудники военкомата.
Украинское здание "Страна.ua" в июне сообщало, что мобильные группы по принудительной мобилизации на Украине на месте предлагают мужчинам откупиться от призыва, полученные "откупные" делятся между сотрудниками военкоматов, полицейскими и "помощниками".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
