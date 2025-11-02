Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады рассказал, сколько платят украинцы, чтобы избежать мобилизации
13:13 02.11.2025
Депутат Рады рассказал, сколько платят украинцы, чтобы избежать мобилизации
Депутат Рады рассказал, сколько платят украинцы, чтобы избежать мобилизации - РИА Новости, 02.11.2025
Депутат Рады рассказал, сколько платят украинцы, чтобы избежать мобилизации
Военнообязанные на Украине вынуждены платить по 15 тысяч долларов взятки за то, чтобы их отпустили из военкомата после мобилизации, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T13:13:00+03:00
2025-11-02T13:13:00+03:00
Депутат Рады рассказал, сколько платят украинцы, чтобы избежать мобилизации

Военнообязанные на Украине платят по $15 тыс, чтобы их отпустили из военкомата

Мобилизация в украинскую армию
Мобилизация в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в медиабанк
Мобилизация в украинскую армию. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Военнообязанные на Украине вынуждены платить по 15 тысяч долларов взятки за то, чтобы их отпустили из военкомата после мобилизации, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Кроме нарушения прав человека и насилия на улице, это (мобилизация – ред.) еще и сумасшедшая коррупция. Все знают, сколько стоит выйти из бусика (микроавтобуса – ред.)... начиная от тысячи долларов и заканчивая 6 -8 тысячами долларов. А если доехал в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), то там цифры 8,10 и 15 тысяч долларов, чтобы отпустили. Это колоссальная коррупция на миллиарды долларов, понятно, что кто-то на этом наживается", - сказал Гончаренко* в комментарии украинскому телеканалу "Киев-24" .
Он снова выразил мнение, что военкоматы нужно ликвидировать или ограничить их полномочия.
Ранее на Украине называли и большие суммы взяток, которые сотрудники военкоматов требуют у военнообязанных. Так, выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук 7 сентября заявлял, что военнообязанные на Украине платят по 30 тысяч долларов за то, чтобы их отпустили после мобилизации сотрудники военкомата.
Украинское здание "Страна.ua" в июне сообщало, что мобильные группы по принудительной мобилизации на Украине на месте предлагают мужчинам откупиться от призыва, полученные "откупные" делятся между сотрудниками военкоматов, полицейскими и "помощниками".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* внесен в России в перечень террористов и экстремистов
 
