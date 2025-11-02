Депутат Рады рассказал, сколько платят украинцы, чтобы избежать мобилизации

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Военнообязанные на Украине вынуждены платить по 15 тысяч долларов взятки за то, чтобы их отпустили из военкомата после мобилизации, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).