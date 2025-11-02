Рейтинг@Mail.ru
03:45 02.11.2025
В Вашингтоне ввели комендантский час для несовершеннолетних
В Вашингтоне ввели комендантский час для несовершеннолетних
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении комендантского часа для лиц младше 18 лет после серии инцидентов с участием подростков, сопровождавшихся... РИА Новости, 02.11.2025
В Вашингтоне ввели комендантский час для несовершеннолетних

В Вашингтоне ввели комендантский час для несовершеннолетних из-за массовых драк

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении комендантского часа для лиц младше 18 лет после серии инцидентов с участием подростков, сопровождавшихся хулиганством.
"Для всех несовершеннолетних лиц младше 18 лет вводится комендантский час, который будет действовать с 1 ноября 2025 года с 23.00 до 6.00 утра (следующего дня) и каждую последующую ночь до 23.59 5 ноября 2025 года", - говорится в официальном заявлении местных властей.
Подавление беспорядков, устроенных молодежью в ночь Хэллоуина в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Нацгвардия разогнала участников беспорядков в Вашингтоне
Вчера, 11:19
Кроме того, в заявлении отмечается, что начальник столичного департамента полиции получил полномочия по определению особых зон повышенного риска, где комендантский час для несовершеннолетних может начинаться с 18.00. Глава полиции может вводить временные ограничительные зоны, если обнаружит группы из восьми и более молодых людей, чьи собрания создают потенциальную угрозу для общественной безопасности.
Во время празднования Хэллоуина подростки блокировали улицы и участвовали в драках. В ночь на 31 октября правоохранительные органы задержали пять несовершеннолетних нарушителей, а один полицейский получил легкие травмы.
Ранее чрезвычайный закон, принятый в Вашингтоне 7 июля 2025 года и вводивший комендантский час для лиц старше 17 лет по выходным, значительно снизил уровень насилия и вандализма. Однако после его истечения 5 октября 2025 года статистика правонарушений немедленно показала резкий рост, следует из заявления Боузер.
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
СМИ: войска нацгвардии останутся мобилизованными в Вашингтоне до февраля
30 октября, 04:01
 
