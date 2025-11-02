https://ria.ru/20251102/vashington-2052458489.html
В Вашингтоне ввели комендантский час для несовершеннолетних
В Вашингтоне ввели комендантский час для несовершеннолетних из-за массовых драк
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении комендантского часа для лиц младше 18 лет после серии инцидентов с участием подростков, сопровождавшихся хулиганством.
"Для всех несовершеннолетних лиц младше 18 лет вводится комендантский час, который будет действовать с 1 ноября 2025 года с 23.00 до 6.00 утра (следующего дня) и каждую последующую ночь до 23.59 5 ноября 2025 года", - говорится в официальном заявлении местных властей.
Кроме того, в заявлении отмечается, что начальник столичного департамента полиции получил полномочия по определению особых зон повышенного риска, где комендантский час для несовершеннолетних может начинаться с 18.00. Глава полиции может вводить временные ограничительные зоны, если обнаружит группы из восьми и более молодых людей, чьи собрания создают потенциальную угрозу для общественной безопасности.
Во время празднования Хэллоуина подростки блокировали улицы и участвовали в драках. В ночь на 31 октября правоохранительные органы задержали пять несовершеннолетних нарушителей, а один полицейский получил легкие травмы.
Ранее чрезвычайный закон, принятый в Вашингтоне 7 июля 2025 года и вводивший комендантский час для лиц старше 17 лет по выходным, значительно снизил уровень насилия и вандализма. Однако после его истечения 5 октября 2025 года статистика правонарушений немедленно показала резкий рост, следует из заявления Боузер.