В Вашингтоне ввели комендантский час для несовершеннолетних

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении комендантского часа для лиц младше 18 лет после серии инцидентов с участием подростков, сопровождавшихся хулиганством.

"Для всех несовершеннолетних лиц младше 18 лет вводится комендантский час, который будет действовать с 1 ноября 2025 года с 23.00 до 6.00 утра (следующего дня) и каждую последующую ночь до 23.59 5 ноября 2025 года", - говорится в официальном заявлении местных властей.

Кроме того, в заявлении отмечается, что начальник столичного департамента полиции получил полномочия по определению особых зон повышенного риска, где комендантский час для несовершеннолетних может начинаться с 18.00. Глава полиции может вводить временные ограничительные зоны, если обнаружит группы из восьми и более молодых людей, чьи собрания создают потенциальную угрозу для общественной безопасности.

Во время празднования Хэллоуина подростки блокировали улицы и участвовали в драках. В ночь на 31 октября правоохранительные органы задержали пять несовершеннолетних нарушителей, а один полицейский получил легкие травмы.