Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы "Серовского механического завода" отправили под домашний арест - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 02.11.2025 (обновлено: 15:48 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/ural-2052496832.html
Экс-замглавы "Серовского механического завода" отправили под домашний арест
Экс-замглавы "Серовского механического завода" отправили под домашний арест - РИА Новости, 02.11.2025
Экс-замглавы "Серовского механического завода" отправили под домашний арест
Серовский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест бывших заместителей гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергея Гусманова и... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T13:32:00+03:00
2025-11-02T15:48:00+03:00
происшествия
свердловская область
россия
серовский механический завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251031/bloger-2052202030.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, россия, серовский механический завод
Происшествия, Свердловская область, Россия, Серовский механический завод
Экс-замглавы "Серовского механического завода" отправили под домашний арест

Экс-замгендиректора Серовского завода отправили под домашний арест

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Серовский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест бывших заместителей гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергея Гусманова и Сергея Минибаева по делу мошенничества в особо крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции.
"Серовский районный суд избрал меру пресечения заместителям гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву, он обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой, в особо крупном размере – ред.)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб предприятию на сумму более миллиона рублей, уточнили в инстанции.
"В удовлетворении ходатайств следователя о содержании обвиняемых под стражей отказано. Суд избрал Гусманову и Минибаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 декабря", – заключили в пресс-службе.
По данным с сайта предприятия, АО "Серовский механический завод" является лидером в стране по производству бурового и противоаварийного инструмента для геологоразведочных работ.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Суд в Петербурге отправил под домашний арест обманывавшего детей блогера
31 октября, 20:27
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияСеровский механический завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала