Экс-замглавы "Серовского механического завода" отправили под домашний арест
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Серовский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест бывших заместителей гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергея Гусманова и Сергея Минибаева по делу мошенничества в особо крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции.
"Серовский районный суд избрал меру пресечения заместителям гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву, он обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ
("Мошенничество, совершенное группой, в особо крупном размере – ред.)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб предприятию на сумму более миллиона рублей, уточнили в инстанции.
"В удовлетворении ходатайств следователя о содержании обвиняемых под стражей отказано. Суд избрал Гусманову и Минибаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 декабря", – заключили в пресс-службе.
По данным с сайта предприятия, АО "Серовский механический завод
" является лидером в стране по производству бурового и противоаварийного инструмента для геологоразведочных работ.