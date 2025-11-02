Рейтинг@Mail.ru
12:55 02.11.2025
Ульянов: иранские власти сами решат будущее своей ядерной программы
Ульянов: иранские власти сами решат будущее своей ядерной программы
дональд трамп
михаил ульянов (дипломат)
вена
россия
иран
магатэ
оон
в мире
дональд трамп, михаил ульянов (дипломат), вена, россия, иран, магатэ, оон, в мире
Дональд Трамп, Михаил Ульянов (дипломат), Вена, Россия, Иран, МАГАТЭ, ООН, В мире
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. Иранские власти сами решат будущее своей ядерной программы, запретов на это нет при условии, что такая деятельность осуществляется исключительно в мирных целях и находится под эффективным контролем со стороны МАГАТЭ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Пойдет ли Иран на дальнейшие шаги в развитии своей ядерной программы, покажет будущее. Это будут определять сами иранские власти. В принципе, Договор о нераспространении ядерного оружия не предусматривает каких-либо жестких ограничений и запретов при том обязательном условии, что ядерная деятельность осуществляется исключительно в мирных целях и находится под эффективным контролем со стороны МАГАТЭ", - сказал он в ответ на вопрос, можно ли ожидать, что Тегеран, утратив формальные ограничения, пойдет на дальнейшие шаги в развитии своей ядерной программы.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Рябков призвал Запад искать переговорные решения по ядерной программе Ирана
22 октября, 17:39
В октябре завершилось действие резолюции 2231 Совета Безопасности ООН - документа, который в 2015 году утвердил ядерную сделку с Ираном и определил механизмы международного контроля за ее выполнением.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию с документом по ядерной программе Ирана
20 октября, 12:54
 
