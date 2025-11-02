Ульянов: иранские власти сами решат будущее своей ядерной программы

ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. Иранские власти сами решат будущее своей ядерной программы, запретов на это нет при условии, что такая деятельность осуществляется исключительно в мирных целях и находится под эффективным контролем со стороны МАГАТЭ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.