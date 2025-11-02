Ульянов назвал сроки восстановления ЛЭП для снабжения ЗАЭС

ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. Ремонтные работы на линии "Феросплавная-1" для электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут завершиться примерно в середине ноября, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.