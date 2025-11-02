Рейтинг@Mail.ru
Ульянов назвал сроки восстановления ЛЭП для снабжения ЗАЭС - РИА Новости, 02.11.2025
07:06 02.11.2025
Ульянов назвал сроки восстановления ЛЭП для снабжения ЗАЭС
Ульянов назвал сроки восстановления ЛЭП для снабжения ЗАЭС
2025-11-02T07:06:00+03:00
2025-11-02T07:06:00+03:00
Ульянов назвал сроки восстановления ЛЭП для снабжения ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. Ремонтные работы на линии "Феросплавная-1" для электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут завершиться примерно в середине ноября, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Что касается линии "Феросплавная-1", то ремонтные работы на ней еще не завершены. По всем признакам это произойдет примерно в середине ноября", - отметил Ульянов.
Гарантий, что Киев не возобновит обстрелы ЛЭП ЗАЭС, нет, заявил Ульянов
04:06
Ранее пресс-служба ЗАЭС заявила, что в октябре, спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания, на Запорожской АЭС была возобновлена подача электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции. Уточнялось, что ремонтные работы на линии внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС "Днепровская" 750 кВ, поврежденной в результате удара ВСУ, завершены. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что МАГАТЭ сыграла ключевую роль в достижении договоренностей о локальном прекращении огня для восстановления энергоснабжения станции.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Резервная линия ЗАЭС "Феросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
МАГАТЭ обнаружило новые повреждения на резервной линии ЗАЭС
дополняется ...
 
