В двух областях Украины отключили свет после взрывов

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Черниговская и Харьковская области Украины, а также подконтрольный ВСУ город Запорожье частично обесточены после взрывов, сообщает украинское министерство энергетики.
"Сейчас полностью обесточена (подконтрольная ВСУ часть - ред.) ДНР, частично потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской областях. Там, где разрешает безопасность, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам", - говорится в сообщении минэнерго, опубликованном в его Telegram-канале, уточняется, что отключения света начались после взрывов в упомянутых регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
30 октября, 09:53