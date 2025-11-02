Рейтинг@Mail.ru
В двух областях Украины отключили свет после взрывов - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 02.11.2025
В двух областях Украины отключили свет после взрывов
В двух областях Украины отключили свет после взрывов - РИА Новости, 02.11.2025
В двух областях Украины отключили свет после взрывов
Черниговская и Харьковская области Украины, а также подконтрольный ВСУ город Запорожье частично обесточены после взрывов, сообщает украинское министерство... РИА Новости, 02.11.2025
В двух областях Украины отключили свет после взрывов

Минэнерго: Харьковская и Черниговская области частично обесточены после взрывов

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Черниговская и Харьковская области Украины, а также подконтрольный ВСУ город Запорожье частично обесточены после взрывов, сообщает украинское министерство энергетики.
В воскресенье назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что подконтрольная ВСУ часть ДНР полностью обесточена.
"Сейчас полностью обесточена (подконтрольная ВСУ часть - ред.) ДНР, частично потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской областях. Там, где разрешает безопасность, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам", - говорится в сообщении минэнерго, опубликованном в его Telegram-канале, уточняется, что отключения света начались после взрывов в упомянутых регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Последствия удара по критической инфраструктуре в Винницкой области. 30 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Во всех украинских регионах ввели графики отключений света
30 октября, 09:53
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
