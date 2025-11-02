"Сильно. Несокрушимо". В Раде накинулись на Зеленского из-за нового решения

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, а также глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко выступили с резкой критикой новых социальных инициатив Зеленского, их слова передает издание "Страна.ua".

Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.