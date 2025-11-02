https://ria.ru/20251102/ukraina-2052527360.html
"Сильно. Несокрушимо". В Раде накинулись на Зеленского из-за нового решения
"Сильно. Несокрушимо". В Раде накинулись на Зеленского из-за нового решения - РИА Новости, 02.11.2025
"Сильно. Несокрушимо". В Раде накинулись на Зеленского из-за нового решения
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, а также глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко выступили с резкой критикой новых... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02
2025-11-02T17:17:00+03:00
2025-11-02T21:21:00+03:00
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, а также глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко выступили с резкой критикой новых социальных инициатив Зеленского, их слова передает издание "Страна.ua".
"Денег на поднятие зарплат военным нет. Как покрывать будем дыру в полбюджета, никто не знает. Будет ли программа новая по МВФ
— тоже пока вопрос. Но <…> "зимняя <…> тысяча" <…> на месте! Сильно. <…> Несокрушимо", — обрушился с критикой нардеп Железняк.
Кроме того, с обвинениями выступил глава антикоррупционного совета при Минобороны Гудименко, обратив внимание на абсурдность введения предложенных инициатив на фоне нехватки продовольствия в ВСУ
.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский
выступил сразу с двумя противоречивыми инициативами: предоставлением денежной компенсации для украинцев, которую называют "зимней тысячей", а также запуском программы "УЗ-3000", согласно которой все население Украины
сможет бесплатно путешествовать на поездах на расстояние до трех тысяч километров. Зеленского обвинили в популизме и раскритиковали за "необязательные расходы" на фоне нехватки финансирования.
Дефицит украинского бюджета
Киев
, столкнувшись с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Зеленский жаловался на отсутствие на Украине денег для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.