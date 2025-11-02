Рейтинг@Mail.ru
На Западе обвинили Украину в "атаках" на страны ЕС - РИА Новости, 02.11.2025
15:40 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/ukraina-2052512338.html
На Западе обвинили Украину в "атаках" на страны ЕС
На Западе обвинили Украину в "атаках" на страны ЕС - РИА Новости, 02.11.2025
На Западе обвинили Украину в "атаках" на страны ЕС
За взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может быть ответственна Украина, заявило издание The American Conservative. РИА Новости, 02.11.2025
в мире, румыния, украина, венгрия, лукойл, евросоюз
В мире, Румыния, Украина, Венгрия, ЛУКОЙЛ, Евросоюз
На Западе обвинили Украину в "атаках" на страны ЕС

TAC: Украина может быть источником атак по НПЗ в Венгрии и Румынии

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. За взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может быть ответственна Украина, заявило издание The American Conservative.
"Венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина", — отметили в материале.
Орбан рассказал о снабжении Венгрии топливом после пожара на НПЗ
21 октября, 16:18
Издание напомнило, что взрывы произошли в Румынии и Венгрии — в странах, которые продолжают закупать российскую нефть. Кроме того, инциденты были зафиксированы на предприятиях, которые перерабатывают сырье из России. В частности, в Румынии взрыв прогремел на НПЗ "Лукойла".
В статье подчеркивается, что не только место взрывов оказалось символичным. Инциденты на предприятиях произошли 20 октября. Вечером того же дня министры энергетики стран ЕС ввели новые ограничения против импорта российской нефти.
Высказываются предположения и о помощи западных союзников в планировании этого саботажа. Примечательно также отсутствие освещения этих инцидентов в западных медиа.
Венгерская нефтегазовая компания MOL утром 21 октября сообщила о вспыхнувшем ночью пожаре на НПЗ в Сазхаломбатте. Он был локализован, пострадавших нет.
Накануне в Румынии прогремел взрыв на НПЗ "Лукойла", один из работников получил травмы. На предприятии сообщили о проведении расследования и мероприятиях по недопущению повторения ситуации.
В Румынии на НПЗ прогремел взрыв
20 октября, 22:41
 
В миреРумынияУкраинаВенгрияЛУКОЙЛЕвросоюз
 
 
