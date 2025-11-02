Рейтинг@Mail.ru
Боец батальона Кривоноса раскрыл, сколько стоил его сослуживцу уход из ВСУ - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/ukraina-2052500422.html
Боец батальона Кривоноса раскрыл, сколько стоил его сослуживцу уход из ВСУ
Боец батальона Кривоноса раскрыл, сколько стоил его сослуживцу уход из ВСУ - РИА Новости, 02.11.2025
Боец батальона Кривоноса раскрыл, сколько стоил его сослуживцу уход из ВСУ
Комиссоваться из рядов ВСУ стоило для бойца четыре тысячи долларов, сообщил РИА Новости доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Белый". РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T14:29:00+03:00
2025-11-02T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
авдеевка
селидово
вооруженные силы украины
украина
авдеевка
селидово
украина, авдеевка, селидово, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Авдеевка, Селидово, Вооруженные силы Украины
Боец батальона Кривоноса раскрыл, сколько стоил его сослуживцу уход из ВСУ

Доброволец Белый: военнослужащий уволился из ВСУ на год за 4 тысячи долларов

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Комиссоваться из рядов ВСУ стоило для бойца четыре тысячи долларов, сообщил РИА Новости доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Белый".
"У меня случай был в 106-м батальоне. Это один человек просто уволился, он был мобилизованный, уволился, как по списанию, но он непосредственно заплатил за это деньги. Он говорил, что всё это стоило 4 тысячи долларов, и год его никто не трогает", — рассказал доброволец.
По словам "Белого", схема действовала при участии командования подразделения и территориальных центров комплектования.
"Это как с командованием самого батальона, так же самый уровень выходил уже на тот момент ТЦК. То есть, его не могли привлекать к воинской службе и так далее, и он должен был сидеть дома. При мне он ушёл домой, дальше я его судьбу не знаю", — добавил он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса. Сейчас добровольцы с честью выполняют боевые задачи на Красноармейском направлении.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАвдеевкаСелидовоВооруженные силы Украины
 
 
