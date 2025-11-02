ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Комиссоваться из рядов ВСУ стоило для бойца четыре тысячи долларов, сообщил РИА Новости доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Белый".

"У меня случай был в 106-м батальоне. Это один человек просто уволился, он был мобилизованный, уволился, как по списанию, но он непосредственно заплатил за это деньги. Он говорил, что всё это стоило 4 тысячи долларов, и год его никто не трогает", — рассказал доброволец.

По словам "Белого", схема действовала при участии командования подразделения и территориальных центров комплектования.

"Это как с командованием самого батальона, так же самый уровень выходил уже на тот момент ТЦК. То есть, его не могли привлекать к воинской службе и так далее, и он должен был сидеть дома. При мне он ушёл домой, дальше я его судьбу не знаю", — добавил он.

Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ , которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины