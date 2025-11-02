Украине предрекли разгром после секретной встречи

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Новое секретное совещание "коалиции желающих" не сможет изменить положение дел на фронте для Киева, заявил в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
По словам эксперта, правильная позиция "коалиции желающих" должна была заключаться не в конфронтации с Россией, а в договоренности о мире.
"Правильная стратегия была в том, чтобы договориться с Путиным о немедленном прекращении войны. Потому что Россия будет доминировать на Украине", — пояснил Орсини.
Предыдущая встреча "коалиции желающих" прошла 24 октября в Лондоне в смешанном формате. Как сообщается, в столицу Британии лично прибыли Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.
Как отметила представитель МИД Мария Захарова, эти переговоры показали, что объединение смещает фокус своего внимания с сугубо военной помощи на темы использования финансово-экономических рычагов давления на Россию. Она также сочла попытки получить выгоду за счет замороженных российских активов признаком того, что ресурсы спонсоров Киева на исходе. В случае конфискации этих средств Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ, предупредила дипломат.