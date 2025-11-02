Рейтинг@Mail.ru
Украине предрекли разгром после секретной встречи - РИА Новости, 02.11.2025
04:24 02.11.2025 (обновлено: 09:33 02.11.2025)
Украине предрекли разгром после секретной встречи
Украине предрекли разгром после секретной встречи
Новое секретное совещание "коалиции желающих" не сможет изменить положение дел на фронте для Киева, заявил в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano... РИА Новости, 02.11.2025
Украине предрекли разгром после секретной встречи

Профессор Орсини: новая встреча "коалиции желающих" не спасет Киев от краха

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Новое секретное совещание "коалиции желающих" не сможет изменить положение дел на фронте для Киева, заявил в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
"Результат ее (коалиции. — Прим. ред.) действий будет отрицательным. Эта стратегия на лобовую конфронтацию с Россией уже привела к разрушению Украины, не принеся ей никакой пользы", — заявил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Не позволит победить": в Британии рассказали о плане Трампа по Украине
01:09
По словам эксперта, правильная позиция "коалиции желающих" должна была заключаться не в конфронтации с Россией, а в договоренности о мире.
"Правильная стратегия была в том, чтобы договориться с Путиным о немедленном прекращении войны. Потому что Россия будет доминировать на Украине", — пояснил Орсини.
В пятницу издание El Mundo сообщило, что Министерство иностранных дел Испании запланировало на 4 ноября проведение секретного совещания "коалиции желающих".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Коалиция желающих" продолжит подготовку к отправке контингента на Украину
24 октября, 20:42
Предыдущая встреча "коалиции желающих" прошла 24 октября в Лондоне в смешанном формате. Как сообщается, в столицу Британии лично прибыли Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.
Как отметила представитель МИД Мария Захарова, эти переговоры показали, что объединение смещает фокус своего внимания с сугубо военной помощи на темы использования финансово-экономических рычагов давления на Россию. Она также сочла попытки получить выгоду за счет замороженных российских активов признаком того, что ресурсы спонсоров Киева на исходе. В случае конфискации этих средств Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ, предупредила дипломат.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Коалиция желающих" смещает фокус с военной помощи Киеву, заявила Захарова
30 октября, 16:52
 
В миреРоссияУкраинаКиевАлессандро ОрсиниВладимир ЗеленскийМетте ФредериксенEl MundoНАТО
 
 
