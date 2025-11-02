Рейтинг@Mail.ru
"Хотят уничтожения": немецкий журналист пришел в ужас от ситуации в Киеве - РИА Новости, 02.11.2025
02:44 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/ukraina-2052456070.html
"Хотят уничтожения": немецкий журналист пришел в ужас от ситуации в Киеве
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
bild
украина
киев
сша
"Хотят уничтожения": немецкий журналист пришел в ужас от ситуации в Киеве

Журналист Ронцхаймер: власти Украины бездействуют в решении проблем со светом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев, Украина
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинцы боятся остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблем с энергоснабжением, заявил немецкий журналист и заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в интервью газете Die Welt.
"Я здесь в Киеве, тоже очень сильно это ощущаю, когда общаюсь с людьми на улице. То там, то здесь происходят отключения электроэнергии, <…> и мне кажется, что власти сами хотят, чтобы она вся (Система энергоснабжения. —Прим. Ред.) была уничтожена, чтобы зима на Украине стала еще холоднее", — заявил он.
Станция метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Вчера, 20:34
По словам журналиста, многие украинцы устали от текущей ситуации на фронте, заявлений президента США Дональда Трампа о испытаниях ядерного оружия и общей нестабильности.
"И, конечно же, эта усталость ощущается здесь, на Украине, которая сейчас растет в связи с заявлением об испытаниях ядерного оружия, других высказываний Трампа и Путина. На Украине (Растут. — Прим. Ред.) опасения и по другим вопросам", — пояснил Ронцмайхер.
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве
Вчера, 04:20
Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний сообщила, что этой зимой украинцы будут жить по сценарию "4х2": четыре часа без света, два — со светом.
В четверг глава Оболонской администрации украинской столицы Кирилл Фесик заявил, что Киеву понадобится около десяти лет на восстановление поврежденных объектов энергетики. При этом город, как утверждал Фесик, готов к тяжелой ситуации в энергетике: в Оболонском районе развернули 83 "пункта несокрушимости", где жители смогут согреться и зарядить устройства, и еще около 30 резервных с генераторами и запасами топлива.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Журналист раскрыл, почему Киев не пустит западные СМИ в окруженные районы
31 октября, 15:18
 
В миреУкраинаКиевСШАДональд ТрампBild
 
 
