"Хотят уничтожения": немецкий журналист пришел в ужас от ситуации в Киеве

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинцы боятся остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблем с энергоснабжением, заявил немецкий журналист и заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в интервью газете Die Welt.

"Я здесь в Киеве , тоже очень сильно это ощущаю, когда общаюсь с людьми на улице. То там, то здесь происходят отключения электроэнергии, <…> и мне кажется, что власти сами хотят, чтобы она вся (Система энергоснабжения. —Прим. Ред.) была уничтожена, чтобы зима на Украине стала еще холоднее", — заявил он.

По словам журналиста, многие украинцы устали от текущей ситуации на фронте, заявлений президента США Дональда Трампа о испытаниях ядерного оружия и общей нестабильности.

"И, конечно же, эта усталость ощущается здесь, на Украине, которая сейчас растет в связи с заявлением об испытаниях ядерного оружия, других высказываний Трампа и Путина. На Украине (Растут. — Прим. Ред.) опасения и по другим вопросам", — пояснил Ронцмайхер.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний сообщила, что этой зимой украинцы будут жить по сценарию "4х2": четыре часа без света, два — со светом.