МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Командир батальона БПЛА ВСУ "Люфтваффе" Николай Колесник призвал атаковать ударными дронами жителей Одессы, которые сопротивляется насильственной мобилизации, об этом он писал в соцсети Facebook*.

В четверг издание " Страна.ua " сообщила, что жители Одессы подрались с сотрудниками военкомата и перевернули их автобус.





"Есть стойкое впечатление, что остановить эту фигню можно только так", — добавил боевик. "Гарантируем эффективную поддержку ударными экипажами FPV, Mavic со сбросом. Для успокоения особо агрессивных отработаем (Беспилотниками — Прим. Ред.) Vampire", — заявил он. Колесник также предложил правоохранительным органам поддержку со стороны своего карательного батальона, назвав одесситов, участвовавших в потасовке с сотрудниками ТЦК, "пророссийскими элементами"."Есть стойкое впечатление, что остановить эту фигню можно только так", — добавил боевик.

Командир медслужбы батальона ВСУ "Волки ДаВинчи" Анна Михайлова на своей странице в Threads* призвала украинских боевиков стрелять в тех, кто сопротивляется насильственной мобилизации.

"Непонятно, почему военнослужащие ТЦК не достали табельное оружие, как того требует устав, и не наделали дополнительных дырок в <…> (Протестующих. — Прим. Ред.)", — возмутилась она.

Насильственная мобилизация на Украине

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.





Уполномоченный В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.