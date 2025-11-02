Рейтинг@Mail.ru
"Агрессивных отработаем": в ВСУ намерены атаковать дронами жителей Одессы - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/ukraina-2052450137.html
"Агрессивных отработаем": в ВСУ намерены атаковать дронами жителей Одессы
"Агрессивных отработаем": в ВСУ намерены атаковать дронами жителей Одессы - РИА Новости, 02.11.2025
"Агрессивных отработаем": в ВСУ намерены атаковать дронами жителей Одессы
Командир батальона БПЛА ВСУ "Люфтваффе" Николай Колесник призвал атаковать ударными дронами жителей Одессы, которые сопротивляется насильственной мобилизации,... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T00:59:00+03:00
2025-11-02T00:59:00+03:00
в мире
украина
одесса
россия
николай колесников
вооруженные силы украины
анна михайлова
дмитрий лубинец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886254821_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_d6ddc8e3ba3ab71aa10ca2512523ee5a.jpg
https://ria.ru/20251101/ukraina-2052234556.html
https://ria.ru/20251101/zelenskiy-2052361829.html
https://ria.ru/20251101/prizyv-2052279399.html
украина
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886254821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d4d288f5a6721f75d85a88a4e4a02ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, россия, николай колесников, вооруженные силы украины, анна михайлова, дмитрий лубинец
В мире, Украина, Одесса, Россия, Николай Колесников, Вооруженные силы Украины, Анна Михайлова, Дмитрий Лубинец
"Агрессивных отработаем": в ВСУ намерены атаковать дронами жителей Одессы

Командир батальона ВСУ Колесник призвал атаковать жителей Одессы ударными БПЛА

© AP Photo / Gregor FischerУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Gregor Fischer
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Командир батальона БПЛА ВСУ "Люфтваффе" Николай Колесник призвал атаковать ударными дронами жителей Одессы, которые сопротивляется насильственной мобилизации, об этом он писал в соцсети Facebook*.
В четверг издание "Страна.ua" сообщила, что жители Одессы подрались с сотрудниками военкомата и перевернули их автобус.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве
Вчера, 04:20
"Гарантируем эффективную поддержку ударными экипажами FPV, Mavic со сбросом. Для успокоения особо агрессивных отработаем (Беспилотниками — Прим. Ред.) Vampire", — заявил он.

Колесник также предложил правоохранительным органам поддержку со стороны своего карательного батальона, назвав одесситов, участвовавших в потасовке с сотрудниками ТЦК, "пророссийскими элементами".

"Есть стойкое впечатление, что остановить эту фигню можно только так", — добавил боевик.
Командир медслужбы батальона ВСУ "Волки ДаВинчи" Анна Михайлова на своей странице в Threads* призвала украинских боевиков стрелять в тех, кто сопротивляется насильственной мобилизации.
"Непонятно, почему военнослужащие ТЦК не достали табельное оружие, как того требует устав, и не наделали дополнительных дырок в <…> (Протестующих. — Прим. Ред.)", — возмутилась она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Они забеспокоились". В Британии резко отреагировали на новость о Зеленском
Вчера, 16:27

Насильственная мобилизация на Украине

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Молодежь из 20 стран призвала осудить военные преступления Украины
Вчера, 12:06
 
В миреУкраинаОдессаРоссияНиколай КолесниковВооруженные силы УкраиныАнна МихайловаДмитрий Лубинец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала