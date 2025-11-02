Основателя турецкой криптобиржи нашли мертвым в тюремной камере

СТАМБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Осужденный более чем на 11 тысяч лет основатель турецкой криптобиржи Thodex Фатих Озер обнаружен мертвым в тюрьме города Текирдаг, предположительно, он покончил с собой, сообщил в субботу министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.