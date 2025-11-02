Рейтинг@Mail.ru
Основателя турецкой криптобиржи нашли мертвым в тюремной камере - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/turtsiya-2052456455.html
Основателя турецкой криптобиржи нашли мертвым в тюремной камере
Основателя турецкой криптобиржи нашли мертвым в тюремной камере - РИА Новости, 02.11.2025
Основателя турецкой криптобиржи нашли мертвым в тюремной камере
Осужденный более чем на 11 тысяч лет основатель турецкой криптобиржи Thodex Фатих Озер обнаружен мертвым в тюрьме города Текирдаг, предположительно, он покончил РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T02:47:00+03:00
2025-11-02T02:47:00+03:00
в мире
турция
албания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
https://ria.ru/20251101/turtsija-2052443823.html
турция
албания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, албания
В мире, Турция, Албания
Основателя турецкой криптобиржи нашли мертвым в тюремной камере

Основателя турецкой криптобиржи Thodex Озера нашли мертвым в тюремной камере

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Осужденный более чем на 11 тысяч лет основатель турецкой криптобиржи Thodex Фатих Озер обнаружен мертвым в тюрьме города Текирдаг, предположительно, он покончил с собой, сообщил в субботу министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
Озер был экстрадирован в Турцию из Албании и приговорен в сентябре 2023 года более чем к 11 тысячам лет тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и создании преступной группировки. В январе 2025 года апелляционный суд отменил приговор, но оставил Озера под арестом по обвинению в мошенничестве.
"Тело Фатиха Озера обнаружено в камере тюрьмы в Текирдаге, есть подозрение, что это суицид. Начато расследование инцидента", - сообщил Тунч журналистам.
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари
Вчера, 23:16
 
В миреТурцияАлбания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала