Основателя турецкой криптобиржи нашли мертвым в тюремной камере
СТАМБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Осужденный более чем на 11 тысяч лет основатель турецкой криптобиржи Thodex Фатих Озер обнаружен мертвым в тюрьме города Текирдаг, предположительно, он покончил с собой, сообщил в субботу министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
Озер был экстрадирован в Турцию
из Албании
и приговорен в сентябре 2023 года более чем к 11 тысячам лет тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и создании преступной группировки. В январе 2025 года апелляционный суд отменил приговор, но оставил Озера под арестом по обвинению в мошенничестве.
"Тело Фатиха Озера обнаружено в камере тюрьмы в Текирдаге, есть подозрение, что это суицид. Начато расследование инцидента", - сообщил Тунч журналистам.