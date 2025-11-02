Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" уничтожила более 520 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 02.11.2025 (обновлено: 12:55 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/tsentr-2052494207.html
Группировка "Центр" уничтожила более 520 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Центр" уничтожила более 520 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.11.2025
Группировка "Центр" уничтожила более 520 боевиков ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 520 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск удалось уничтожить 140 боевиков,... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:54:00+03:00
2025-11-02T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779733_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46a6d737c85db6a6d1e76818efec6490.jpg
https://ria.ru/20251102/voennye-2052493638.html
красноармейск
сша
безопасность, красноармейск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" уничтожила более 520 боевиков ВСУ за сутки

Группировка "Центр" уничтожила 520 боевиков ВСУ, включая 140 в Красноармейске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 520 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск удалось уничтожить 140 боевиков, сообщило Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 520-ти военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть боевых бронированных машин "Казак" и шесть автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Только за сутки в районе Красноармейска уничтожено до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа, в плен взято двое военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
ВС России пресекли прорыв штурмового полка ВСУ в районе Красноармейска
12:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
