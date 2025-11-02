Исследование показало, сколько россиян ограничивают траты на маркетплейсах

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более четверти россиян (27%) ограничивают траты на маркетплейсах, чтобы избежать импульсивных покупок, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"27% опрошенных россиян установили лимиты на маркетплейсах, чтобы избежать импульсивных покупок", - подсчитали аналитики, проанализировав данные исследования, в котором приняли участие 3000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Более того, согласно полученным данным, более половины россиян (68%) в последние 12 месяцев стали экономить на повседневных расходах. Главная причина сокращения трат - запланированная крупная покупка, чаще всего - квартира или машина, об этом сообщили 32% респондентов. Также 26% отметили, что вынуждены экономить из-за снижения уровня дохода, а 25% объяснили изменение своих финансовых привычек стремлением лучше контролировать финансы.

Отвечая на вопрос о том, как выражается экономия в быту, более половины опрошенных отметили, что стали реже посещать кафе и рестораны, предпочитая готовить дома, а 28% анкетируемых отказались от привычки пить кофе вне дома. Почти треть снизила траты на развлечения, подписки и поездки, а каждый пятый пересмотрел расходы на связь и интернет.

"Самыми ненужными покупками, на отказе от которых респондентам удалось сэкономить, были признаны одежда и косметика, купленные по советам блогеров (21%), подписки на цифровые сервисы с автопродлением (19%) и декор для дома (16%)", - подчеркнули аналитики.