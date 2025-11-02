Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал конгресс отказаться от одной техпроцедуры, чтобы спасти США - РИА Новости, 02.11.2025
02:36 02.11.2025
Трамп призвал конгресс отказаться от одной техпроцедуры, чтобы спасти США
Трамп призвал конгресс отказаться от одной техпроцедуры, чтобы спасти США
Трамп призвал конгресс отказаться от одной техпроцедуры, чтобы спасти США
Президент США Дональд Трамп призвал законодателей избавиться от метода затягивания процесса голосования, когда непрекращающиеся дебаты мешают рассматривать...
Трамп призвал конгресс отказаться от одной техпроцедуры, чтобы спасти США

Трамп: республиканцы должны отменить филибастер для спасения США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал законодателей избавиться от метода затягивания процесса голосования, когда непрекращающиеся дебаты мешают рассматривать вопрос по существу, заявив, что от этого зависит выживание страны.
"Республиканцы, вы пожалеете о том дне, когда не отменили филибастер. Будьте жесткими, умными и победите! Это гораздо важнее, чем шатдаун, это вопрос выживания страны", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
00:21
Филибастер - это метод технического затягивания процесса голосования, когда для завершения дебатов нужны голоса двух третей законодателей. Обсуждение может идти неделями, а выступления - днями без перерывов. Когда мандаты в конгрессе распределены лишь с небольшим перевесом, филибастер становится способом задержать продвижение закона оппозицией, даже если у него набирается достаточно сторонников для одобрения.
Трамп заявил, что демократы избавятся от филибастера, как только появится возможность, и призвал республиканцев поступить также.
"Не будьте тупыми и слабыми. Деритесь, деритесь, деритесь! Побеждайте, побеждайте, побеждайте. Мы незамедлительно закончим вымогательский шатдаун, проведем всю нашу повестку и сделаем жизнь американцев такой хорошей, что невменяемые политики-демократы никогда снова не получат шанса разрушить Америку", - написал Трамп.
Вчера, 23:43
 
