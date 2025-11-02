Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме

Трамп призвал конгресс отказаться от одной техпроцедуры, чтобы спасти США

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал законодателей избавиться от метода затягивания процесса голосования, когда непрекращающиеся дебаты мешают рассматривать вопрос по существу, заявив, что от этого зависит выживание страны.

"Республиканцы, вы пожалеете о том дне, когда не отменили филибастер. Будьте жесткими, умными и победите! Это гораздо важнее, чем шатдаун, это вопрос выживания страны", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Филибастер - это метод технического затягивания процесса голосования, когда для завершения дебатов нужны голоса двух третей законодателей. Обсуждение может идти неделями, а выступления - днями без перерывов. Когда мандаты в конгрессе распределены лишь с небольшим перевесом, филибастер становится способом задержать продвижение закона оппозицией, даже если у него набирается достаточно сторонников для одобрения.

Трамп заявил, что демократы избавятся от филибастера, как только появится возможность, и призвал республиканцев поступить также.