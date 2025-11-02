"Достаточно одной ракеты": в США испугались замысла Трампа

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания приближает мир к катастрофе, заявил отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано, размещенному на его YouTube-канале.
«
"Русские знают, что их оружие работает. Так же, как и китайцы, британцы и французы. Никому из развитых ядерных держав не нужно ничего тестировать — это бессмысленно", — сказал Макгрегор.
Полковник раскритиковал намерения Трампа перестать придерживаться Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По его мнению, президент США действует импульсивно, желая показать силу, а не ради реальной безопасности. Он напомнил, что договор о запрещении ядерных испытаний фактически соблюдался Вашингтоном десятилетиями, а его нарушение разрушит остатки доверия между ядерными державами.
«
"Даже одной ракеты достаточно, чтобы уничтожить мир. Это ужасно", — отметил он.
Макгрегор подчеркнул, что заявление о немедленном начале ядерных испытаний технически невозможно реализовать, оно демонстрирует отсутствие стратегического планирования в Белом доме.
Также эксперт подверг сомнению слова Трампа о превосходстве Вашингтона в запасах ядерных вооружений.
«
"Все знают, что у нас не самый большой арсенал ядерного оружия в мире. На самом деле, лидер, безусловно, Россия", — указал Макгрегор.
В четверг президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. На следующий день на фоне сообщений о том, что он мог ошибиться в формулировках о ядерных испытаниях, глава Белого дома заявил, что знает, что США делают и где.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия не отменялся. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.