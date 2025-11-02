Рейтинг@Mail.ru
00:05 02.11.2025 (обновлено: 10:04 02.11.2025)
Трамп поручил готовить атаку на Нигерию
Американский президент Дональд Трамп вновь обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и допустил, что Штаты "войдут" в эту африканскую страну. РИА Новости, 02.11.2025
в мире, сша, нигерия, дональд трамп
В мире, США, Нигерия, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп вновь обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и допустил, что Штаты "войдут" в эту африканскую страну.
«

"США немедленно остановят всю помощь Нигерии и могут с большой вероятностью войти в эту опозоренную страну <...> чтобы полностью стереть исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства", — заявил он.

Глава Белого дома поручил военному ведомству "подготовить возможные действия". Если атака состоится, "это будет жестко, быстро и ловко", пообещал Трамп.
Шеф Пентагона Пит Хегсет в ответ заявил, что американские военные готовятся к действиям против Нигерии.
"Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства", — написал он в соцсети Х.
В пятницу президент США попросил американских законодателей разобраться в вопросе массовых убийств христиан в этой африканской стране радикальными исламистами и доложить ему свои выводы. Он также объявил, что дает Нигерии статус страны, вызывающей особую озабоченность.
Ранее американский сенатор Тед Круз на своей странице в соцсети Х обвинил правительство Нигерии в потворствовании убийствам христиан, заявив, что с 2009 года исламистские группировки убили 50 тысяч человек.
В МИД этой африканской страны отвергли обвинения со стороны Трампа, заверив, что "нигерийцы всех вероисповеданий уже давно мирно сосуществуют — вместе живут, работают и молятся". Там также выразили приверженность борьбе с терроризмом, укреплению гармоничных межконфессиональных отношений и защите жизни и прав всех своих граждан.
Нигерия при этом создала комиссию по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны.
В миреСШАНигерияДональд Трамп
 
 
