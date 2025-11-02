Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестов русскоязычных детей мигрантов - РИА Новости, 02.11.2025
04:52 02.11.2025
Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестов русскоязычных детей мигрантов
Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестов русскоязычных детей мигрантов - РИА Новости, 02.11.2025
Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестов русскоязычных детей мигрантов
Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком, сообщили РИА... РИА Новости, 02.11.2025
Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестов русскоязычных детей мигрантов

Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестирования русскоязычных детей мигрантов

Тестирование детей иностранных граждан и лиц без гражданства РФ на знание русского языка
Тестирование детей иностранных граждан и лиц без гражданства РФ на знание русского языка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Тестирование детей иностранных граждан и лиц без гражданства РФ на знание русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Официально данный законопроект в Рособрнадзор не поступал. При его поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Володин рассказал о тестировании детей мигрантов на знание русского языка
11 сентября, 09:36
