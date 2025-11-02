https://ria.ru/20251102/test-2052461804.html
Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестов русскоязычных детей мигрантов
Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестов русскоязычных детей мигрантов - РИА Новости, 02.11.2025
Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестов русскоязычных детей мигрантов
Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком, сообщили РИА... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T04:52:00+03:00
2025-11-02T04:52:00+03:00
2025-11-02T04:52:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367797_0:330:2048:1482_1920x0_80_0_0_5478d5d68a68a4e6a99d4e7770b060c9.jpg
https://ria.ru/20250911/volodin-2041114222.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367797_0:0:1976:1482_1920x0_80_0_0_f516569f4e09c597889f91333baabf7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ
Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестов русскоязычных детей мигрантов
Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестирования русскоязычных детей мигрантов