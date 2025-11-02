https://ria.ru/20251102/tailand-2052517740.html
В Таиланде выясняют ситуацию с россиянином, попавшим в ДТП на мопеде
В Таиланде выясняют ситуацию с россиянином, попавшим в ДТП на мопеде - РИА Новости, 02.11.2025
В Таиланде выясняют ситуацию с россиянином, попавшим в ДТП на мопеде
Генеральное консульство России в таиландском городе Пхукет, к консульскому округу которого относится и соседняя провинция Краби, выясняет ситуацию с... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T16:20:00+03:00
2025-11-02T16:20:00+03:00
2025-11-02T16:32:00+03:00
в мире
краби (провинция)
россия
пхукет (остров)
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933463168_0:44:1207:723_1920x0_80_0_0_2c4ad9afb662ab7fa1f0830fab51dce6.jpg
https://ria.ru/20251101/tailand-2052382952.html
https://ria.ru/20251030/koll-tsentr-2051694645.html
краби (провинция)
россия
пхукет (остров)
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933463168_22:0:986:723_1920x0_80_0_0_28a0cd4d572278650987d46a8601ee42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, краби (провинция), россия, пхукет (остров), таиланд
В мире, Краби (провинция), Россия, Пхукет (остров), Таиланд
В Таиланде выясняют ситуацию с россиянином, попавшим в ДТП на мопеде
Генконсульство РФ в Таиланде выясняет обстоятельства ДТП с россиянином в Краби
ПХУКЕТ (Таиланд), 2 ноя – РИА Новости. Генеральное консульство России в таиландском городе Пхукет, к консульскому округу которого относится и соседняя провинция Краби, выясняет ситуацию с россиянином, попавшим там в ДТП на мопеде и получившим серьезные травмы, сообщили РИА Новости в дипломатическом учреждении.
"К нам поступило обращение от российских граждан в связи с ДТП с мопедом в провинции Краби
, в результате которого россиянин получил серьезные травмы и находится сейчас в больнице. Мы выясняем обстоятельства произошедшего", - сообщили агентству в генеральном консульстве.
Ранее несколько российских Telegram-каналов сообщали о том, что российская пара попала в Краби в ДТП, в результате которого мужчина по имени Аркадий оказался в местной больнице с тяжелыми травмами, в то время как женщина, ехавшая с ним на мопеде, не пострадала.
У россиянина диагностировали перелом рёбер, травму ноги, пневмоторакс и аневризму грудной аорты, из-за которой его нельзя транспортировать самолетом в РФ
, так как аневризма может лопнуть от перепада давления, сообщали Telegram-каналы.
По их информации, страховка россиянина не покрывает несчастные случаи с мопедами и мотоциклами, а ему требуется дорогостоящая операция. Семья россиянина объявила сбор средств на операцию, сообщал Telegram-канал SHOT.