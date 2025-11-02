В Таиланде выясняют ситуацию с россиянином, попавшим в ДТП на мопеде

ПХУКЕТ (Таиланд), 2 ноя – РИА Новости. Генеральное консульство России в таиландском городе Пхукет, к консульскому округу которого относится и соседняя провинция Краби, выясняет ситуацию с россиянином, попавшим там в ДТП на мопеде и получившим серьезные травмы, сообщили РИА Новости в дипломатическом учреждении.

"К нам поступило обращение от российских граждан в связи с ДТП с мопедом в провинции Краби , в результате которого россиянин получил серьезные травмы и находится сейчас в больнице. Мы выясняем обстоятельства произошедшего", - сообщили агентству в генеральном консульстве.

Ранее несколько российских Telegram-каналов сообщали о том, что российская пара попала в Краби в ДТП, в результате которого мужчина по имени Аркадий оказался в местной больнице с тяжелыми травмами, в то время как женщина, ехавшая с ним на мопеде, не пострадала.

У россиянина диагностировали перелом рёбер, травму ноги, пневмоторакс и аневризму грудной аорты, из-за которой его нельзя транспортировать самолетом в РФ , так как аневризма может лопнуть от перепада давления, сообщали Telegram-каналы.