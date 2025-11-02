Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде выясняют ситуацию с россиянином, попавшим в ДТП на мопеде - РИА Новости, 02.11.2025
16:20 02.11.2025 (обновлено: 16:32 02.11.2025)
В Таиланде выясняют ситуацию с россиянином, попавшим в ДТП на мопеде
Генеральное консульство России в таиландском городе Пхукет, к консульскому округу которого относится и соседняя провинция Краби, выясняет ситуацию с... РИА Новости, 02.11.2025
В Таиланде выясняют ситуацию с россиянином, попавшим в ДТП на мопеде

Генконсульство РФ в Таиланде выясняет обстоятельства ДТП с россиянином в Краби

Здание генерального консульства РФ в Пхукете
Здание генерального консульства РФ в Пхукете. Архивное фото
ПХУКЕТ (Таиланд), 2 ноя – РИА Новости. Генеральное консульство России в таиландском городе Пхукет, к консульскому округу которого относится и соседняя провинция Краби, выясняет ситуацию с россиянином, попавшим там в ДТП на мопеде и получившим серьезные травмы, сообщили РИА Новости в дипломатическом учреждении.
"К нам поступило обращение от российских граждан в связи с ДТП с мопедом в провинции Краби, в результате которого россиянин получил серьезные травмы и находится сейчас в больнице. Мы выясняем обстоятельства произошедшего", - сообщили агентству в генеральном консульстве.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
СМИ: россиянка уехала в Таиланд и пропала при загадочных обстоятельствах
1 ноября, 17:34
Ранее несколько российских Telegram-каналов сообщали о том, что российская пара попала в Краби в ДТП, в результате которого мужчина по имени Аркадий оказался в местной больнице с тяжелыми травмами, в то время как женщина, ехавшая с ним на мопеде, не пострадала.
У россиянина диагностировали перелом рёбер, травму ноги, пневмоторакс и аневризму грудной аорты, из-за которой его нельзя транспортировать самолетом в РФ, так как аневризма может лопнуть от перепада давления, сообщали Telegram-каналы.
По их информации, страховка россиянина не покрывает несчастные случаи с мопедами и мотоциклами, а ему требуется дорогостоящая операция. Семья россиянина объявила сбор средств на операцию, сообщал Telegram-канал SHOT.
Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В колл-центрах Мьянмы могут быть еще россияне, заявили в генконсульстве
30 октября, 06:16
 
В миреКраби (провинция)РоссияПхукет (остров)Таиланд
 
 
