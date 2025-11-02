Рейтинг@Mail.ru
Оставшиеся жители Красноармейска ждут российскую армию - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 02.11.2025 (обновлено: 23:11 02.11.2025)
Оставшиеся жители Красноармейска ждут российскую армию
Оставшиеся жители Красноармейска ждут российскую армию - РИА Новости, 02.11.2025
Оставшиеся жители Красноармейска ждут российскую армию
Остающиеся жители Красноармейска ждут российскую армию, рассказал корреспонденту РИА Новости местный житель Валерий Жуков, только что вышедший из города с... РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
новогродовка
красноармейск
новогродовка
красноармейск, новогродовка
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Новогродовка
Оставшиеся жители Красноармейска ждут российскую армию

Остающиеся в Красноармейске жители ждут российскую армию

Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СЕЛИДОВО (ДНР), 2 ноя - РИА Новости, Александр Харченко. Остающиеся жители Красноармейска ждут российскую армию, рассказал корреспонденту РИА Новости местный житель Валерий Жуков, только что вышедший из города с помощью российских военных.
"Конечно, там все сидят. Ждут все. Женщины хотели пойти, но побоялись. Им уже по 70 лет, 70, 68. Мне 67. Там 70, 72, 74 (лет - ред.). Там все старые. Они все ждут. Куда же они пойдут там уже?" - сообщил Жуков.
Жуков проживал в Новогродовке, но из-за ранения был вынужден перебраться в Красноармейск. Там он больше года ждал прихода российской армии и, как только появилась возможность, сразу же вышел из города. Его перемещения контролировали российские военнослужащие группировки "Центр".
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Бойцы группировки "Центр" вывели троих мирных жителей из Красноармейска
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскНовогродовка
 
 
Заголовок открываемого материала