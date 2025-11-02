https://ria.ru/20251102/svo-2052552085.html
Оставшиеся жители Красноармейска ждут российскую армию
Оставшиеся жители Красноармейска ждут российскую армию - РИА Новости, 02.11.2025
Оставшиеся жители Красноармейска ждут российскую армию
Остающиеся жители Красноармейска ждут российскую армию, рассказал корреспонденту РИА Новости местный житель Валерий Жуков, только что вышедший из города с... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T23:07:00+03:00
2025-11-02T23:07:00+03:00
2025-11-02T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
новогродовка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251102/svo-2052548732.html
красноармейск
новогродовка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, новогродовка
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Новогродовка
Оставшиеся жители Красноармейска ждут российскую армию
Остающиеся в Красноармейске жители ждут российскую армию
СЕЛИДОВО (ДНР), 2 ноя - РИА Новости, Александр Харченко. Остающиеся жители Красноармейска ждут российскую армию, рассказал корреспонденту РИА Новости местный житель Валерий Жуков, только что вышедший из города с помощью российских военных.
"Конечно, там все сидят. Ждут все. Женщины хотели пойти, но побоялись. Им уже по 70 лет, 70, 68. Мне 67. Там 70, 72, 74 (лет - ред.). Там все старые. Они все ждут. Куда же они пойдут там уже?" - сообщил Жуков.
Жуков проживал в Новогродовке
, но из-за ранения был вынужден перебраться в Красноармейск
. Там он больше года ждал прихода российской армии и, как только появилась возможность, сразу же вышел из города. Его перемещения контролировали российские военнослужащие группировки "Центр".