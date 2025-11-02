Рейтинг@Mail.ru
Бойцы группировки "Центр" вывели троих мирных жителей из Красноармейска - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 02.11.2025
Бойцы группировки "Центр" вывели троих мирных жителей из Красноармейска
Бойцы группировки "Центр" вывели троих мирных жителей из Красноармейска - РИА Новости, 02.11.2025
Бойцы группировки "Центр" вывели троих мирных жителей из Красноармейска
Военнослужащие российской группировки "Центр" обеспечили безопасный выход троих мирных жителей из Красноармейска (украинское название Покровск), за который идут РИА Новости, 02.11.2025
Бойцы группировки "Центр" вывели троих мирных жителей из Красноармейска

Бойцы группировки Центр ВС РФ помогли 3 мирным жителям выйти из Красноармейска

© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
СЕЛИДОВО (ДНР), 2 ноя - РИА Новости, Александр Харченко. Военнослужащие российской группировки "Центр" обеспечили безопасный выход троих мирных жителей из Красноармейска (украинское название Покровск), за который идут бои с ВСУ в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Из города, воспользовавшись плохими погодными условиями, смог выбраться 67-летний Валерий Жуков и еще двое мужчин.
Военнослужащие группировки "Центр" нарисовали мужчинам план выхода из города и контролировали их перемещения при помощи БПЛА. Мирные жители выходили с белыми флагами в руках.
Операция прошла успешно, мирные жители были эвакуированы в безопасное место.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2025
