Бойцы группировки "Центр" вывели троих мирных жителей из Красноармейска
Бойцы группировки "Центр" вывели троих мирных жителей из Красноармейска
Военнослужащие российской группировки "Центр" обеспечили безопасный выход троих мирных жителей из Красноармейска (украинское название Покровск), за который идут РИА Новости, 02.11.2025
СЕЛИДОВО (ДНР), 2 ноя - РИА Новости, Александр Харченко. Военнослужащие российской группировки "Центр" обеспечили безопасный выход троих мирных жителей из Красноармейска (украинское название Покровск), за который идут бои с ВСУ в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Из города, воспользовавшись плохими погодными условиями, смог выбраться 67-летний Валерий Жуков и еще двое мужчин.
Военнослужащие группировки "Центр" нарисовали мужчинам план выхода из города и контролировали их перемещения при помощи БПЛА. Мирные жители выходили с белыми флагами в руках.
Операция прошла успешно, мирные жители были эвакуированы в безопасное место.