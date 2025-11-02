Бойцы группировки "Центр" вывели троих мирных жителей из Красноармейска

СЕЛИДОВО (ДНР), 2 ноя - РИА Новости, Александр Харченко. Военнослужащие российской группировки "Центр" обеспечили безопасный выход троих мирных жителей из Красноармейска (украинское название Покровск), за который идут бои с ВСУ в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Из города, воспользовавшись плохими погодными условиями, смог выбраться 67-летний Валерий Жуков и еще двое мужчин.

Военнослужащие группировки "Центр" нарисовали мужчинам план выхода из города и контролировали их перемещения при помощи БПЛА. Мирные жители выходили с белыми флагами в руках.