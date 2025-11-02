Рейтинг@Mail.ru
Суд заблокировал сайт, предлагавший к продаже травматическое оружие - РИА Новости, 02.11.2025
11:19 02.11.2025
Суд заблокировал сайт, предлагавший к продаже травматическое оружие
Суд заблокировал сайт, предлагавший к продаже травматическое оружие
общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Илья Питалев
Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Суд в Москве ограничил доступ к сайту, на котором была размещена информация о продаже через интернет травматического оружия, доступная в том числе несовершеннолетним, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
С соответствующим иском в суд обратился Савеловский межрайонный прокурор. Прокуратура выявила в открытом доступе в сети сайт с предложением о продаже травматического оружия всем желающим, приобрести опасный товар можно было онлайн, а значит заказ могли сделать и несовершеннолетние, указано в материалах.
Там также подчеркивалось, что продажа осуществлялась без соответствующих лицензий.
Суд в Москве признал информацию, указанную на сайте, запрещенной к распространению, сайт же включили в реестр Роскомнадзора, доступ к нему ограничен, заключается в материалах.
