Суд заблокировал сайт, предлагавший к продаже травматическое оружие

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Суд в Москве ограничил доступ к сайту, на котором была размещена информация о продаже через интернет травматического оружия, доступная в том числе несовершеннолетним, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

С соответствующим иском в суд обратился Савеловский межрайонный прокурор. Прокуратура выявила в открытом доступе в сети сайт с предложением о продаже травматического оружия всем желающим, приобрести опасный товар можно было онлайн, а значит заказ могли сделать и несовершеннолетние, указано в материалах.

Там также подчеркивалось, что продажа осуществлялась без соответствующих лицензий.