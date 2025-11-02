Суд 7 ноября начнет рассматривать уголовное дело Дудя*

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мировой судья в Москве 7 ноября приступит к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что предварительное слушание назначено на 7 ноября, оно пройдет в судебном участке мирового судьи Басманного района столицы.

По данным следствия, 38-летний Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом.

Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы

Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.