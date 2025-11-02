Рейтинг@Mail.ru
Специалисты в Москве рассказали, как сделать проем в несущей стене законно
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:15 02.11.2025 (обновлено: 15:15 06.11.2025)
Специалисты в Москве рассказали, как сделать проем в несущей стене законно
Специалисты в Москве рассказали, как сделать проем в несущей стене законно
Специалисты рассказали, как сделать проем в несущей стене законно в панельных, кирпичных и монолитных домах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.11.2025
москва
Специалисты в Москве рассказали, как сделать проем в несущей стене законно

Специалисты рассказали, как сделать проем в несущей стене законно

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты рассказали, как сделать проем в несущей стене законно в панельных, кирпичных и монолитных домах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Без утвержденного проекта делать проем в несущей стене запрещено. Он ослабляет стену, перераспределяя нагрузку на смежные участки, и, если не усилить несущую конструкцию, может привести к появлению трещин и просадок. Поэтому проем в несущей стене возможен, только если выполнено усиление - работы, направленные на повышение прочности конструкции, предотвращение деформации и разрушения здания", - приводятся слова начальника Управления координации предоставления госуслуги по переустройству и перепланировке Мосжилинспекции Андрея Кусакина.
Усиление требуется, если вырезается новый проем в несущей стене или расширяется существующий, или стена уже имеет трещины или деформации. При проведении работ учитывают строительные своды правил, СНиПы и ГОСТы, определяющие требования к допустимой нагрузке, материалам и методам усиления.
Кроме того, в панельных домах устройство дверного проема разрешено не во всех местах: некоторые панели выполняют роль ребер жесткости, и их нарушение может привести к разрушению конструкции. В панельных зданиях проемы усиливают уголками или швеллерами, а перемычки устанавливают с учетом расположения межпанельных швов. В монолитных конструкциях усиливающие элементы крепят к закладным деталям, используют двутавры, металлические рамы или комбинированные конструкции.
"Работы по устройству проема в несущей стене с усилением должны производиться под контролем проектной организации, осуществляющей авторский надзор. Кроме того, это разрешено делать только тем компаниям, которые входят в члены саморегулируемой организации. В процессе такого ремонта необходимо будет вести журнал производства работ с последующим оформлением актов освидетельствования скрытых работ", - добавляется в сообщении.
