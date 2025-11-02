https://ria.ru/20251102/stambul-2052554632.html
В Стамбульском аэропорту спасли сбежавшую кошку россиянки
В Стамбульском аэропорту спасли сбежавшую кошку россиянки - РИА Новости, 02.11.2025
В Стамбульском аэропорту спасли сбежавшую кошку россиянки
Специалисты спасли сбежавшую кошку россиянки в Стамбульском аэропорту, животное удалось обнаружить лишь с помощью термальной камеры, сообщает портал... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T23:59:00+03:00
2025-11-02T23:59:00+03:00
2025-11-02T23:59:00+03:00
хорошие новости
стамбул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1fc3ce09f1e307b0c49a09c73542704.jpg
https://ria.ru/20250116/koshka-1993969468.html
https://ria.ru/20250711/moskva-2028507049.html
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576046_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9efc0321ecebcc8a0ebffd31d10fd51a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, в мире
Хорошие новости, Стамбул, В мире
В Стамбульском аэропорту спасли сбежавшую кошку россиянки
Специалисты 12 часов спасали пропавшую в Стамбульском аэропорту кошку россиянки
СТАМБУЛ, 2 ноя – РИА Новости.
Специалисты спасли сбежавшую кошку россиянки в Стамбульском аэропорту, животное удалось обнаружить лишь с помощью термальной камеры, сообщает портал HavaSosyalMedya
.
Собиравшаяся вылететь рейсом в Любляну россиянка сообщила сотрудникам аэропорта в воскресенье утром, что ее кошка выбежала из переноски в женском туалете отеля в здании аэропорта и смогла пролезть в технический отсек.
К поискам кошки приступила служба пожарных и спасателей (ARFF) и технический персонал. Специалисты разобрали стену туалета, но не обнаружили животное, после чего решили применить термальную камеру.
"Кошку с трудом удалось найти с помощью термальной камеры, ее привлекли светом и кормом. В результате 12-часовой операции кошку передали хозяйке в полном здравии", - сообщил портал.
Счастливая пассажирка в итоге вылетела в Любляну со своей кошкой – уже другим рейсом.