В Стамбульском аэропорту спасли сбежавшую кошку россиянки

СТАМБУЛ, 2 ноя – РИА Новости. Специалисты спасли сбежавшую кошку россиянки в Стамбульском аэропорту, животное удалось обнаружить лишь с помощью термальной камеры, сообщает портал HavaSosyalMedya

Собиравшаяся вылететь рейсом в Любляну россиянка сообщила сотрудникам аэропорта в воскресенье утром, что ее кошка выбежала из переноски в женском туалете отеля в здании аэропорта и смогла пролезть в технический отсек.

К поискам кошки приступила служба пожарных и спасателей (ARFF) и технический персонал. Специалисты разобрали стену туалета, но не обнаружили животное, после чего решили применить термальную камеру.

"Кошку с трудом удалось найти с помощью термальной камеры, ее привлекли светом и кормом. В результате 12-часовой операции кошку передали хозяйке в полном здравии", - сообщил портал.