В Стамбульском аэропорту спасли сбежавшую кошку россиянки
Хорошие новости
 
23:59 02.11.2025
В Стамбульском аэропорту спасли сбежавшую кошку россиянки
В Стамбульском аэропорту спасли сбежавшую кошку россиянки
Специалисты спасли сбежавшую кошку россиянки в Стамбульском аэропорту, животное удалось обнаружить лишь с помощью термальной камеры, сообщает портал... РИА Новости, 02.11.2025
хорошие новости
стамбул
в мире
стамбул
стамбул, в мире
Хорошие новости, Стамбул, В мире
В Стамбульском аэропорту спасли сбежавшую кошку россиянки

Специалисты 12 часов спасали пропавшую в Стамбульском аэропорту кошку россиянки

СТАМБУЛ, 2 ноя – РИА Новости. Специалисты спасли сбежавшую кошку россиянки в Стамбульском аэропорту, животное удалось обнаружить лишь с помощью термальной камеры, сообщает портал HavaSosyalMedya.
Собиравшаяся вылететь рейсом в Любляну россиянка сообщила сотрудникам аэропорта в воскресенье утром, что ее кошка выбежала из переноски в женском туалете отеля в здании аэропорта и смогла пролезть в технический отсек.
К поискам кошки приступила служба пожарных и спасателей (ARFF) и технический персонал. Специалисты разобрали стену туалета, но не обнаружили животное, после чего решили применить термальную камеру.
"Кошку с трудом удалось найти с помощью термальной камеры, ее привлекли светом и кормом. В результате 12-часовой операции кошку передали хозяйке в полном здравии", - сообщил портал.
Счастливая пассажирка в итоге вылетела в Любляну со своей кошкой – уже другим рейсом.
Хорошие новости
 
 
